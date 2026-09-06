Adrenalina Festival, a Scoglitti l’addio all’estate è con Carl Brave, Briga e Random

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Scoglitti si prepara a salutare l’estate con una grande serata di musica e spettacolo. Il 9 settembre, in Piazza Sorelle Arduino, arriva l’“Adrenalina Festival”, un appuntamento che porterà sul palco alcuni dei nomi più conosciuti della scena musicale italiana insieme ad artisti e format del territorio.

I grandi protagonisti della serata saranno Carl Brave, Briga e Random, tre artisti capaci di parlare a un pubblico trasversale e di portare a Scoglitti un appuntamento di respiro nazionale.

Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, è uno dei protagonisti della nuova scena rap e pop italiana. Dopo il successo del progetto realizzato insieme a Franco126, con l’album Polaroid, ha intrapreso una fortunata carriera solista con album come Notti brave e Coraggio, costruendo nel tempo un repertorio fatto di contaminazioni tra rap, pop e cantautorato.

Anche Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi, è un volto ormai consolidato della musica italiana. Romano, classe 1989, ha iniziato il proprio percorso nel mondo hip hop per poi conquistare il grande pubblico con la partecipazione ad Amici, dove nel 2015 arrivò al secondo posto.

Completa il tris Random, pseudonimo di Emanuele Caso, artista classe 2001 cresciuto in Romagna. La popolarità è arrivata con Chiasso, seguita dalla partecipazione ad Amici Speciali e, nel 2021, dal debutto tra i Big del Festival di Sanremo con Torno a te.

Ma l’Adrenalina Festival non sarà soltanto una passerella di grandi nomi. La serata sarà infatti costruita mettendo insieme artisti nazionali, musica e realtà del territorio.

Ad aprire l’evento saranno Cocco e Giuliana Cascone, mentre all’interno della manifestazione troverà spazio anche “Pronto Indie”, format che sta ottenendo un seguito sempre maggiore in provincia di Ragusa, con Dj Saimongi in console.

E gli organizzatori lasciano aperta anche la porta a un’ulteriore sorpresa: durante la serata potrebbe infatti arrivare un ultimo grande nome, ancora da svelare.

L’evento è organizzato da Karim Del Campo e Manuel Manfrè, direttori artistici della manifestazione, in collaborazione con l’associazione Liberarte Comiso e con la Consulta giovanile di Vittoria. L’iniziativa nasce inoltre grazie alla collaborazione e alla partnership del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Siciliana, della Consulta giovanile di Vittoria e del Comune di Vittoria.

Una serata pensata dunque per il pubblico più giovane, ma non solo, con musica, intrattenimento e diversi momenti di spettacolo.

L’Adrenalina Festival vuole essere soprattutto il grande “addio all’estate” di Scoglitti, al termine di una stagione che ha visto la frazione marinara di Vittoria protagonista di numerosi appuntamenti e di una forte presenza di pubblico.

Il 9 settembre, in Piazza Sorelle Arduino, sarà quindi una notte tutta da vivere: Carl Brave, Briga, Random, gli artisti locali, il format Pronto Indie e una possibile sorpresa finale per chiudere con il botto l’estate di Scoglitti.

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