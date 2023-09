Addio alla sfortunata Marinella Sigona: Giarratana ha salutato con dolore l’operaia della Forestale

Giarratana si è stretta oggi pomeriggio attorno alla famiglia e agli amici di Marinella Sigona, la donna di 54 anni, operaia della Forestale, tragicamente scomparsa ieri in un incidente avvenuto durante il suo servizio. I funerali si sono svolto oggi pomeriggio nella chiesa madre del paese in cui Marinella abitava insieme alla sua famiglia. Una cerimonia toccante per una donna che era benvoluta e che è stata “rubata” alla sua vita.

L’incidente che ha portato alla prematura scomparsa di Marinella Sigona è avvenuto sulla strada statale 194, vicino a Giarratana. La donna si trovava a bordo di un mezzo antincendio noto come “mille litri”, insieme a sei colleghi della Forestale. Erano deputati a compiere operazioni di spegnimento degli incendi a Monterosso, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Purtroppo, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito fuori strada e si è ribaltato, schiacciando la cabina di guida. Marinella è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, mentre gli altri sei occupanti del mezzo sono rimasti feriti, ma le loro vite non sono in pericolo.

La notizia della sua tragica scomparsa ha sconvolto la comunità di Giarratana ma anche il resto della provincia e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Marinella Sigona lascia dietro di sé una famiglia affranta dal dolore: il marito, le figlie Arianna e Giulia, gli altri parenti che l’hanno amata e apprezzata nel corso degli anni.

Il corteo funebre si è mosso partendo dalla residenza della donna per poi raggiungere la chiesa madre di Giarratana. Qui la cerimonia religiosa ha permesso a tutti i presenti di condividere le loro preghiere e i ricordi di Marinella. Tanti silenzi, tante domande, tanti perché e solo le risposte da trovare nella fede.