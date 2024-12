Addio ad Angelo Battaglia, un uomo, uno scrittore, uno studioso di economia iblea

“Ma una missione di pace in un teatro di guerra che senso ha?” si chiedeva Angelo Battaglia in un post di qualche mese fa pubblicato sui social cui era abituato a frequentare. Battaglia era un uomo dalle riflessioni sagge e, talora, pungenti. Tra le sue peculiarità spiccava un’accesa verve giovanile che si intrufolava nelle sue qualità di scrittore e pubblicista. Questi, in strema sintesi le sue qualità di uomo e di operatore culturale che lascia tanti ricordi all’intero territorio ibleo. Era questo Angelo Battaglia, scomparso sabato scorso (funerali lunedì 9 dicembre, Chiesa del Preziosissimo Sangue, ore 10).

Già dipendente della ex Sicilcassa (assunto a gennaio del 1975; esperienze precedenti presso la ex Banca Agricola Popolare di Ragusa), nel 1989 fu responsabile dell’Agenzia di Ragusa Ibla e della “Succursale 2” di Ragusa, in pensione dal 1998. Angelo Battaglia si è contraddistinto per la sua passione di pubblicista collaborando a diversi quotidiani a tiratura regionale (tra cui “La Sicilia”). La sua attività è stata prevalentemente incentrata sulle ricerche storico-economiche ed econometriche, con particolare attenzione all’economia iblea.

In questi ultimi anni è ricordato da tantissimi ragusani per aver pubblicato, con Piero Dell’Ali e Rino Strazzeri, il pregevole volume “Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane in Palermo e in terra iblea” (Tipografia Elle Due srl, Ragusa, 2017-‘18, pp. 232, con prefazione di Uccio Barone) dove sono affrontate, con rigore analitico e documentale, la storia, i ricordi, le memorie di una banca che ha segnato l’economia iblea e siciliana.

La sua passione per le tematiche di natura economico-finanziaria lo hanno indotto a collaborare per alcuni anni (2018-‘20) con l’amico e collega Rino Strazzeri, nell’ambito delle “Giornata del Risparmio”, promossi dal Rotary di Ragusa e Ragusa Hybla Heraea, attraverso l’espletamento di non pochi cicli di corsi di istruzione finanziaria rivolti alle scuole primarie e secondarie allo scopo di coinvolgere i ragazzi verso tematiche di grande attualità (tra cui: risparmio, monetica; con materiale didattico fornito dalla Banca d’Italia).

Nel 2019, con gli amici Mariella Guastella e il compianto Giorgio Occhipinti (già segretario generale della CamCom di Ragusa), ha curato la pubblicazione del libro “Angelo Campo. Scritti di politica, cultura e arte” (edizioni Centro studi Feliciano Rossitto, pp. 220, con prefazione di Giorgio Chessari).

© Riproduzione riservata