Addio a Gosaku Ota, disegnatore dei leggendari Goldrake e Mazinga Z. Morto per covid. ECCO LE SIGLE IN VIDEO

Gosaku Ota, il disegnatore giapponese celebre per aver dato vita ai personaggi di Goldrake e Mazinga Z. Ota si è spento all’età di 74 anni a causa di una polmonite scaturita dal Covid-19.

Goldrake e Mazinga Z sono due robot che hanno raggiunto la fama negli anni ’70 grazie alle fortunate serie televisive ideate da Go Nagai. Ota è stato il disegnatore dei due personaggi iconici, diventando il braccio destro di Nagai e dando forma alle sue visioni fantasy. Nonostante i personaggi siano nati dal genio creativo di Nagai, sono stati proprio i disegni di Ota a conferire loro un volto e una personalità.

La carriera di Gosaku Ota è iniziata presto, lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori, un pioniere del manga moderno e autore della serie Super Sentai, su cui sono stati basati i Power Rangers. Dopo una lunga gavetta, Ota ha raggiunto il successo negli anni ’70, diventando uno dei collaboratori più stretti di Go Nagai e trasformando le sue visioni in disegni leggendari. Oltre a Goldrake e Mazinga Z, Ota ha firmato anche la seconda metà del manga Machine Saurer, sempre creato da Nagai, e il manga sulla pesca Tsuri Baka Taishō, lanciato nel 1981.

La famiglia dell’artista ha diffuso la notizia del suo decesso, che è stato confermato anche da Haruka Takachiho, co-fondatore dello Studio Nue, uno degli studi di animazione giapponesi più famosi. Ota si è spento in un ospedale della prefettura di Gunma a causa delle complicazioni legate al Covid-19. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo del fumetto e del manga, e i suoi lavori continueranno a essere amati e apprezzati dai fan in tutto il mondo.