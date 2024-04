Ad uno studio tecnico di Modica la progettazione della messa in sicurezza della collina di Licozia

E’ il caso di dire: eppur qualcosa di muove. L’ufficio tecnico del Comune di Scicli ha definito l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione tecnica, la relazione geologica e tutti gli altri interventi di studio per la messa in sicurezza del costone roccioso di contrada Licozia a Scicli. Ad aggiudicarsi il professionista Giovanni Occhipinti con studio a Modica. Fondamentale questo passaggio per ripristinare la sicurezza in una collina realmente a rischio. Nei mesi scorsi il distacco di un grosso masso ha portato alla chiusura della strada di collegamento fra Scicli e la zona costiera via interna.

Il Comune di Scicli ad oggi ha solamente un progetto preliminare che gli è servito per ottenere una prima somma di 600mila euro.

Somme destinate ad un intervento di messa in sicurezza dei costoni rocciosi di Licozia il cui stato di forte precarietà ha creato non pochi problemi alla funzionalità della strada sulla quale insiste un’ordinanza di divieto alla transitabilità. L’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva porterà al passaggio successivo, una volta consegnati gli elaborati definitivi, della gara per i lavori. Un tratto di strada di San Francischiello-Lodderi è soggetto ad ordinanza di chiusura al traffico che risale al 2014 proprio per il rischio della caduta massi e che è tutt’ora in vigore.

© Riproduzione riservata