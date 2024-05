Ad Enna apre il primo centro diurno pubblico della Sicilia orientale per il gioco d’azzardo patologico

Il Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Enna ha inaugurato il 17 maggio il primo Centro Diurno pubblico della Sicilia orientale per il trattamento del gioco d’azzardo patologico. Questo centro, situato a Sperlinga in Via Santa Margherita s.n.c., offre 15 posti, di cui 10 in regime semi residenziale e 5 in regime residenziale, ed è gestito dalla Cooperativa Solidarietà Erbitense. Il progetto è finanziato dal Ministero della Salute attraverso il fondo per il contrasto al Gioco d’azzardo patologico (L.208/2015, art.1 comma 946).

Caratteristiche del centro

Il centro diurno, denominato “La Tela”, serve l’intera area della Sicilia orientale, coprendo le Asp di Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. È gestito da un’equipe multidisciplinare di 26 operatori professionali tra psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, infermieri, OSS, OSA e altri professionisti. L’obiettivo del centro è fornire un supporto essenziale ai pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo patologico, aiutandoli a “uscire dalla trappola dolorosa” del gioco d’azzardo e a “riannodare i fili rotti della propria vita”, come ha spiegato la presidente della Cooperativa Solidarietà Erbitense, D.ssa Barbara Lo Votrico.

Collaborazione e sostegno

La D.ssa Carmela Murè, direttrice della UOC Dipendenze Patologiche, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le varie unità operative aziendali e ha ringraziato la Direzione Strategica Aziendale, il Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia, il Sindaco di Sperlinga Dott. Giuseppe Cuccì, l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e le autorità presenti per il loro supporto.

Impatto e prospettive

Il Commissario Straordinario dell’Asp di Enna ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione del centro, definendolo un traguardo importante che offre una risposta concreta al bisogno di cura delle persone affette da gioco d’azzardo patologico. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutte le persone coinvolte nel progetto, dimostrando come il lavoro di squadra possa portare a significativi progressi nel campo della salute mentale e delle dipendenze.

Il centro rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’assistenza ai pazienti con disturbo da gioco d’azzardo patologico, fornendo loro le risorse necessarie per recuperare e ricostruire le proprie vite.

© Riproduzione riservata