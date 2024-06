Ad Acate nuova assessora: il sindaco nomina Matilde Bevilacqua

Nuova assessora al Comune di Acate. Il sindaco Gianfranco Fidone ha nominato una nuova componente della giunta: Matilde Bevilacqua, 27 anni, prende il posto di Lucia Carnemolla, che si è dimessa a causa degli impegni di lavoro.

Matilde Bevilacqua ha una laurea magistrale in lettere e a breve conseguirà una seconda laurea. Ha già iniziato la carriera come insegnante. Il sindaco le ha assegnato le deleghe che, per un anno, sono state di Lucia Carnemolla: la Polizia municipale, il Personale, il randagismo.

L’assessora più giovane della storia di Acate

“Non escludo di fare qualche cambiamento in futuro, ma per il momento va bene così. Matilde è la più giovane assessore della storia di Acate. Bisogna continuare a puntare sui giovani, ma sul serio e non solo per proclami.

Meno politici di mestiere e più forze fresche piene di volontà e voglia di lavorare per il futuro della nostra Acate. Mi spiace per le dimissioni di Lucia Carnemolla: mai avrei voluto rinunciare a una persona come lei. Ma capisco che gli impegni politici e amministrativi sono difficili da conciliare con il lavoro”.

Nel Consiglio comunale la consigliera più giovane: Daria Guardabasso

Nel Consiglio comunale siede anche la più giovane consigliera comunale di Acate. Si chiama Daria Guardabasso, ha 19 anni. Ne aveva appena 18 quando – un anno fa – è stata eletta ed ha preso posto, per la prima volta, sugli scranni del consiglio comunale.

© Riproduzione riservata