Acque reflue trattate: sperimentazione “sul campo” dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica in un’azienda di Scicli

Una prima sperimentazione concreta nell’ambito del progetto “Tresor”. E’ quella dell’Istituto professionale “Principi Grimaldi” di Modica che, con gli alunni delle classi III AG-BG, hanno utilizzato, chiudendo la fase iniziale del programma, le acque reflue del depuratore del Comune di Scicli. Tali acque sono state filtrate in grandi vasche contenenti piante acquatiche che, in simbiosi con specifici batteri, sono andati a depurare naturalmente le acque riutilizzate per scopi scientifici per irrigare il campo sperimentale realizzato dall’Istituto scolastico. Si è conclusa in questi giorni una prima fase della ricerca nella quale sono stati impegnati a vario titolo la direzione scolastica ed il corpo docente, gli alunni e l’Università di Agraria di Catania con il prof. Giuseppe Luigi Cirelli.

Tutti insieme per la ricerca e per un’agricoltura sostenibile. Il progetto Tresor che il Comune sta realizzando in parallelo ad uno analogo in corso in Tunisia.

L’impianto pilota di fitodepurazione si trova all’interno dell’area dell’impianto di depurazione comunale in contrada Piano Conte, tra Donnalucata e Cava d’Aliga in territorio di Scicli. E’ qui che si sta realizzando uno dei primi impianti naturali per il trattamento terziario delle acque reflue che permetterà il loro utilizzo per l’irrigazione dei campi e l’uso dei fanghi residui come fertilizzante, nell’ambito delle azioni per un’agricoltura sostenibile e il risparmio delle risorse idriche. All’interno del complesso è prevista anche la realizzazione di un bacino dimostrativo-sperimentale per la fitoessicazione dei fanghi derivanti dalla depurazione tradizionale delle acque reflue urbane. Si tratta di un impianto innovativo sperimentale realizzato per la prima volta in Europa, progettato in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania.