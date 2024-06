Accumulava e bruciava rifiuti in una discarica abusiva: indagato un vittoriese di 42 anni

Un uomo di 42 anni, vittoriese, è stato colto in flagranza di reato mentre stoccava e depositava rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi, in un terreno che era stato adibito a discarica abusiva. La scoperta è stata effettuata dalla polizia.

La denuncia

Gli Agenti, in conformità all’art. 256 del D. Lgs 152/06 (Testo Unico Ambientale), hanno indagato il proprietario in stato di libertà. Durante il sopralluogo, è emerso che l’uomo aveva già incendiato i rifiuti, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica e ignorando il fatto che l’incendio si trovasse nei pressi di una zona residenziale.

Vista l’entità dell’incendio, gli operatori di polizia hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Inoltre, per il ripristino dei luoghi e per gestire la situazione ambientale, è stata informata la Polizia Municipale di Vittoria.

