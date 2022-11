Accademia Scherma Ragusa: esordio regionale positivo per le giovani lame iblee

Il 5 e 6 novembre si è svolta la due giorni schermistica siciliana valevole per la 1^ Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi Under 14 che ha visto scendere sulle pedane del Palazzetto dello Sport di Santa Venerina i giovanissimi schermidori siciliani nelle 6 armi.

Presente, come sempre, l’Accademia Scherma Ragusa con ben 9 fiorettisti suddivisi nelle varie categorie under 14.



Gabriele Giuffrida, Mattia Mineo, Diego Rodriguez e Salvatore Cascone per la categoria Giovanissimi, Alberto Antoci, Nicola Campo, Andrea Mineo, Antonio La Magra e Giulio Lacarrubba per la categoria Ragazzi/Allievi.

Tutti gli schermidori iblei hanno affrontato i numerosi assalti con entusiasmo, impegno e buone conoscenze schermistiche anche se, per alcuni, l’approccio blando alla prima gara della stagione ha influito non poco nell’esprimere tutte le proprie potenzialità. Nella categoria Giovanissimi hanno ben figurato Diego Rodriguez e Mattia Mineo saliti entrambi sul podio classificandosi al secondo e al terzo posto. Entrambi sono stati determinati e concentrati ad arrivare sul podio mettendo in pedana tutte le loro doti schermistiche e la propria conoscenza tattica. Buona prova anche di Gabriele Giuffrida entrato in zona coppe classificandosi al settimo posto. Tra luci e ombre la prova dei fiorettisti della categoria Ragazzi/Allievi che, pur dimostrando competenza e conoscenza schermistica, non sono riusciti ad esprimere in pedana tutto il loro potenziale. L’approccio sbagliato di qualcuno o la non perfetta forma fisica di altri hanno fatto si che non siano riusciti a raggiungere la parte alta della classifica piazzandosi così fuori dalla zona coppe.



Entusiaste e consolatorie le parole del Maestro Federale Roberto Molina per tutti i suoi allievi

“ Ho visto in tutti i nostri atleti una notevole crescita sia tecnica che agonistica. La partecipazione alle gare regionali è molto importante per affrontare al meglio e con più consapevolezza le prove nazionali. Spero che i nostri giovani allievi perseguano sempre con la stessa passione la strada intrapresa, una strada fatta di piccoli sacrifici ed impegno, non sempre facile da percorrere ma che potrà dar loro la possibilità di raggiungere oltre ai traguardi sportivi anche il giusto modo di crescere come persone. Dispiace per gli atleti che non sono riusciti nell’intento di raggiungere postazioni di prestigio ma sappiamo che anche i risultati meno positivi servono a migliorare. Io e il mio Staff Tecnico composto dal prof. Lorenzo Occhipinti e dal tecnico delle armi Alessandro Tumino, continueremo a lavorare per migliorare la crescita atletica, tecnica e umana di ogni singolo elemento facendo leva sulle loro potenzialità e su un lavoro di gruppo che da sempre ha contraddistinto la nostra Accademia. Un grazie a tutti; atleti, dirigenza, genitori, sponsor e staff tecnico che, con grandi sacrifici, onorano i colori dell’Accademia e della città di Ragusa contribuendo così ad arricchire il panorama sportivo cittadino.”

Prossimo appuntamento per la compagine iblea sarà la 1^ Prova Nazionale GPG under 14 di Verona che si terrà il 10 e 11 dicembre.