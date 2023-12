Acate, si dimette la dirigente Maria Di Martino

Si è dimessa la dirigente dell’Area finanziaria del comune di Acate, Maria Di Martino. Maria Di Martino, da tutti conosciuta come Ketty, dal giugno scorso è dirigente nel comune di Modica, dove aveva lavorato già negli anni precedenti con alcuni incarichi per affrontare il nodo della difficile situazione finanziaria della città della Contesa. Aveva mantenuto, a scavalco, l’incarico di dirigente nel comune di Acate, cittadina dove aveva iniziato la sua attività lavorativa e che ha retto fino a qualche giorno fa.

Di Martino incaricata per il dissesto a Caltagirone e Floridia

Professionista molto stimata, Ketty Di Martino è attualmente componente della commissione straordinaria di liquidazione dopo la proclamazione del dissesto finanziario nel comune di Caltagirone. Ricopre lo stesso incarico anche a Floridia.

In passato, ha ricoperto anche l’incarico di segretario comunale nel comune di Buscemi.

Ora lascia il comune di Acate, dove risiede.

In precedenza di era dimesso il dirigente dell’ufficio tecnico, Fabio Bellaera

Le dimissioni di Ketty Di Martino seguono quelle avvenute quasi un mese fa, di Fabio Bellaera, dirigente dell’ufficio tecnico.

Nel comune di Acate restano, per il momento, solo due incaricati di funzioni dirigenziali: Maria Gallo, per il settore Affari generali e l’avvocato Simona Caldararo, comandante della Polizia municipale, in carica dall’aprile scorso. Una settimana fa, il sindaco, Gianfranco Fidone, ha incaricato come dirigente per l’Ufficio tecnico l’ingegnere Nunzio Micieli, del comune di Comiso, che svolgerà il suo incarico a scavalco, per sei ore la settimana.