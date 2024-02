A Vittoria vinti 28 mila euro al Lotto

La città di Vittoria baciata dalla fortuna: sono stati vinti 28.125 mila euro al Lotto grazie a al terno 7-12-63 sulla ruota di Venezia. Ma non è stata la sola vincita in Sicilia. A Catania, sempre durante l’estrazione del 9 febbraio, come riportato da Agipronews, sono stati vinti 139.250 euro grazie alla combinazione vincente 3-21-24-30 sulla ruota di Milano.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 4,5 milioni di euro in premi, portando il totale dei premi distribuiti dall’inizio dell’anno a 145 milioni di euro.

