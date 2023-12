A Vittoria “Metti in moto la solidarietà”

Grande successo a Vittoria per la manifestazione “Metti in moto la solidarietà” promossa dall’Associazione Motocult di Comiso della Presidente Gaetana Iacono e di Toti Costanzo, in collaborazione con la locale sezione dell’Auser della Presidente Anna Macca e coordinata dal Consigliere comunale Delegato del Sindaco Aiello, Fabio Prelati.

Il progetto di iniziativa sociale prevedeva la raccolta di giocattoli allo scopo di donare un sorriso ai bambini con fragilità educative individuati dai Servizi sociali del Comune retti dall’assessore Francesca Corbino.



Grazie alla generosità dei cittadini vittoriesi e non solo, sono stati raccolti più di duecentocinquanta doni e una parte di questi sono stati consegnati dal Sindaco Aiello in versione Babbo Natale e dai soci del Motocult e dell’Auser all’interno della magica atmosfera del Villaggio di Babbo Natale di Piazza Enriquez, dopo l’arrivo della carovana in moto in Piazza del Popolo.



“Vedere la gioia negli occhi dei bambini nel ricevere il proprio regalo ci ha restituito una energia incredibile e ringrazio infinitamente il Motocult, l’Auser e i miei concittadini per la perfetta riuscita dell’iniziativa”, dichiara il Delegato Fabio Prelati.



Il Sindaco Francesco Aiello esprime, anch’esso, la sua enorme gratitudine per quanto realizzato e per il dono che ha ricevuto nel vedere i bambini felici nel ricevere i regali natalizi. “Sono loro, i bambini, che mi danno la forza di andare avanti nel difficile lavoro di amministratore della Città e a loro dedico il mio impegno quotidiano”, ha concluso il Sindaco.