A Vittoria l’album delle figurine con gli atleti delle società sportive locali. Grande emozione

A Vittoria l’Assessorato comunale allo Sport ha lanciato un’iniziativa che sta già trovando grande curiosità e interesse. In edicola è possibile acquistare il “classico” album delle figurine ma i campioni, di cui fare collezione appunto di figurine, sono gli atleti, grandi e piccoli, di dodici società sportive vittoriesi. L’iniziativa promossa dall’assessore comunale allo sport di Vittoria, Fabio Prelati, ha suscitato notevole interesse tra gli appassionati di sport della città.

L’idea di creare un album delle figurine con all’interno i giocatori e gli atleti di società sportive locali ha riportato in auge il fascino delle vecchie figurine che tanto successo avevano un tempo.

Le figurine, che rappresentano giocatori di vari sport, dal calcio al basket, dal judo all’atletica, solo per fare un sempio, sono in vendita in alcune edicole della città e permettono ai giovani appassionati di sport di avere tra le mani un pezzo di storia del loro territorio. Immaginare l’emozione di un ragazzo che trova la propria figurina all’interno dell’album non è difficile: un’opportunità unica per sentirsi parte della comunità sportiva locale.

Oltre al valore affettivo, l’album delle figurine degli sportivi di Vittoria rappresenta anche un modo per promuovere lo sport nella città e far conoscere le società locali. Un progetto che, oltre a richiamare i ricordi del passato, ha anche una valenza sociale e culturale importante.