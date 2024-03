A Vittoria la “Resurrectio” con la regia di Andrea Traina

Questa sera, nella basilica di San Giovanni battista, a Vittoria, sarà rappresentata la Resurrectio. È la seconda parte e insieme la conclusione della Sacra Rappresentazione.

La prima parte, quella più attesa del Dramma Sacro (su testo del marchese Alfonso Ricca) è stata rappresentata venerdì sera nella piazza Calvario. L’opera è stata portata in scena con la regia di Walter Manfrè anche se il regista si è spento pochi giorni prima. A portare in scena l’opera e a curare tutta la parte organizzativa è stato il regista Andrea Traina, che ha curato la direzione artistica, in stretta sinergia con Manfrè.

Lo stesso Andrea Trina ha curato la rappresentazione della Resurrectio, altro testo della tradizione vittoriese, che era stato a lungo trascurato e abbandonato e che è stato riportato in auge quasi 20 anni. Per la rappresentazione di questa sera, che avverrà all’interno della basilica, l’attore principale sarà Luca Biagini, insieme a Barbara Lo Gaglio, Tiziana Bellassai, Giuseppina Vivera, Carla Cintolo. Direttrice organizzativa è Angela Rizzo, Aiuto regia è Salvo Paternò, le luci a la fonica sono curati da Messina Audio Service.

