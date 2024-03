A Vittoria e Gela arriva SuperConveniente del Gruppo Arena. Inaugurati i due nuovi punti. FOTO

Venerdì 22 marzo, in una vibrante atmosfera di celebrazione, il Gruppo Arena ha tagliato il nastro di due nuovi punti vendita ad insegna SuperConveniente nelle città di Gela (CL) e Vittoria (RG), segnando un significativo passo avanti nella sua strategia di espansione. Queste nuove aperture, situate in Via Venezia civ. 319 / Via Recanati a Gela e in Via Pozzo Bollente n.5 a Vittoria, continuano a dimostrare l’impegno costante del noto Gruppo siciliano verso la crescita sostenibile e l’innovazione nel settore della distribuzione alimentare.

Nuovi punti vendita: un impegno verso l’innovazione e la sostenibilità

I nuovi punti vendita, entrambi di nuova costruzione, evidenziano l’attenzione del Gruppo Arena verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica:

• SuperConveniente di Gela: con un’area vendita di 1.400 mq e oltre 100 posti auto disponibili, in pieno centro cittadino, il punto vendita si distingue per l’installazione sul tetto di un impianto fotovoltaico da oltre 109 kW, evidenziando l’impegno del Gruppo verso le energie rinnovabili. La riqualificazione ambientale include anche l’installazione di laghetti profondi 1 metro, in linea con gli standard di Natura 2000.

• SuperConveniente di Vittoria: con un’area vendita di 1.800 mq e 200 posti auto, questo punto vendita si contraddistingue per l’integrazione di un impianto fotovoltaico da oltre 278 kW. Questa caratteristica sottolinea il forte orientamento del punto vendita verso l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale.

Entrambe le città hanno beneficiato di significative opere di urbanizzazione che hanno migliorato l’accessibilità e contribuito alla riqualificazione urbana. Questi interventi includono la creazione di nuovi parcheggi pubblici e la riqualificazione delle vie adiacenti, rendendo l’esperienza di acquisto più piacevole e accessibile per la comunità.

L’espansione del Gruppo Arena: tra crescita e valorizzazione del territorio

Con queste due nuove aperture, il Gruppo Arena rafforza la propria presenza in Sicilia, raggiungendo un totale di 32 punti vendita ad insegna SuperConveniente distribuiti in tutta la regione. Questo risultato riflette un’approfondita strategia di sviluppo mirata non solo all’espansione della rete di vendita ma anche alla promozione di pratiche di sostenibilità e all’integrazione con il tessuto sociale ed economico locale.

Le cerimonie di inaugurazione hanno visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui i sindaci delle città ospitanti, il dott. Lucio Greco per Gela e il dott. Francesco Aiello per Vittoria, nonché la presenza del comico Sasà Salvaggio, testimonial dell’insegna SuperConveniente, tutti i componenti della Famiglia Arena e del CDA del Gruppo presieduta dal Presidente Cristofero Arena.

Un’attenzione particolare ai reparti e ai servizi

I nuovi punti vendita SuperConveniente di Gela e Vittoria vantano un assortimento ricco e variegato, con una particolare attenzione ai reparti dei freschi. Questi includono gastronomia, salumeria, macelleria, e pescheria, dove a Gela è presente anche una cucina che propone piatti di pesce pronto, e a Vittoria una panetteria con laboratorio che produce e sforna pane fresco tutti i giorni. Questa varietà rispecchia l’impegno del Gruppo Arena nel soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo prodotti di qualità al miglior prezzo e valorizzando le eccellenze locali.

In occasione delle nuove aperture, Giovanni Arena, AD del Gruppo Arena, ha sottolineato: “L’espansione del nostro Gruppo prosegue con l’obiettivo di consolidare la nostra presenza anche in quelle aree meno servite, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’integrazione con le comunità locali. Queste aperture rispondono al percorso della nostra unit real estate core business aziendale che si occupa dello sviluppo del gruppo e, nel futuro prossimo, saranno tante nuove aperture che seguiranno questo modello. Un ringraziamento speciale va alle amministrazioni di Gela e Vittoria e a tutti i nostri clienti, che ci hanno accolto con grande entusiasmo. Questi nuovi punti vendita non sono solo un passo avanti nella nostra crescita ma rappresentano anche il nostro impegno verso un futuro più sostenibile e integrato con le realtà locali in cui operiamo.”

Le nuove aperture a Gela e Vittoria fanno parte di un progetto di riqualificazione che mira allo sviluppo commerciale e al benessere delle comunità. Creando circa 100 posti di lavoro tra le due realtà, il Gruppo Arena rafforza il suo impatto sull’economia e sull’occupazione siciliane, con l’obiettivo di raggiungere quota 50 punti vendita a insegna SuperConveniente nei prossimi 3 anni. Questa espansione sottolinea l’approccio del Gruppo all’innovazione e alla sostenibilità, ribadendo il suo impegno verso l’ambiente, la società e lo sviluppo economico locale.

Con queste iniziative, il Gruppo Arena dimostra la propria capacità di adattarsi e rispondere proattivamente alle necessità dei territori in cui opera, confermandosi come un attore chiave nello sviluppo economico, sociale e occupazionale della Sicilia, contribuendo alla creazione di circa l’1% del PIL siciliano.



Attualmente, il Gruppo conta più di 3300 collaboratori e un fatturato alle casse di 1,4 miliardi di euro nel 2024, con un forecast di 1,5 miliardi.

© Riproduzione riservata