Un possibile nuovo fronte delle malattie infettive arriva dal mondo marino e apre interrogativi importanti sulla salute umana. A rilanciare l’allerta è l’infettivologo Matteo Bassetti, che su X ha commentato uno studio pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, secondo cui per la prima volta un virus di origine marina avrebbe mostrato un possibile salto di specie […]
A Vittoria controlli e sanzioni al mercatino settimanale: sequestrati 50 chili di alimentari
11 Apr 2026 13:32
I controlli della Guardia di Finanza e della Polizia locale al mercato settimanale del sabato a Vittoria.
Gli uomini delle Fiamme Gialle e i vigili urbani hanno passato al setaccio la zona dell’ex Fiera Emaia dove si svolge ogni sabato mattina il mercatino settimanale. Sono stati controllati 11 operatori escono stati sequestrati 50 chili di merce deperibile alimentare. Nove commercianti sono stati multati per irregolarità amministrative e fiscali.
Foto: repertorio
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