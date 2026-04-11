A Vittoria controlli e sanzioni al mercatino settimanale: sequestrati 50 chili di alimentari

I controlli della Guardia di Finanza e della Polizia locale al mercato settimanale del sabato a Vittoria.

Gli uomini delle Fiamme Gialle e i vigili urbani hanno passato al setaccio la zona dell’ex Fiera Emaia dove si svolge ogni sabato mattina il mercatino settimanale. Sono stati controllati 11 operatori escono stati sequestrati 50 chili di merce deperibile alimentare. Nove commercianti sono stati multati per irregolarità amministrative e fiscali.

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