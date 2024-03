A Taobuk fischi per il governatore Musumeci quando parla di infrastrutture dopo sfottò di Ficarra e Picone. VIDEO

La serata di gala di Taobuk, il festival di libri di Taormina, ha visto sullo stesso palco il presidente della Regione, Nello Musumeci e, tra gli altri, gli attori comici Ficarra e Picone. I duo palermitano ha scherzato un bel po’ sulle infrastrutture allorquando si parlava di turismo e del fatto che in Sicilia, per fortuna, sembra prospettarsi una stagione turistica con grandi numeri. Non si comprende di chi sia il merito, per la Regione è il suo, per altri operatori è legato piuttosto alla bellezza dell’isola che si autopromuove anche grazie a volo low-cost, ma sul palco non sono mancate le battute. “Abbiamo tanti turisti che ormai li mandiamo in Calabria”, ha scherzato Ficarra, mentre Picone ha invitato i turisti in autostrada a rallentare perchè non c’è ancora il ponte sullo stresso. Il governatore Musumeci è intervenuto con un’altra battuta: “vedo che sul ponte siamo tutti d’accordo”. Picone allora è andato giù dicendo che in compenso, a causa dei cantieri stradali, “ci vogliono più di tre ore per fare l’autostrada Palermo – Catania, abbiamo pagato ai caselli in sesterzi, c’erano le bighe”. L’arteria autostradale è stata usata dai due attori proprio per venire a Taormina. Dopo ulteriori scambi di battute, Musumeci spiega che quell’autostrada è di competenza del Governo nazionale. Un tentativo per evitare di prendersi colpe che sono di altri, ma che il pubblico non gradisce: E cosi’ partono i fischi piuttosto che gli applausi.

Una vicenda che non è passata inosservata anche all’opposizione di Musumeci. Sui canali social l’opposizione deputato del Pd, Nello Dipasquale scrive: “SONDAGGI FALSI, FISCHI VERI. Alla serata di gala del Taormina Book Festival, Musumeci ha provato a lodare il proprio operato e la folla lo ha coperto di fischi, smentendo quei sondaggi che lo darebbero primo per gradimento… Un’altra brutta figura si è aggiunta alla collezione del presidente. D’altra parte, si sa: chi si loda s’imbroda!”, accusa Dipasquale.

