A Scoglitti crolla il tetto di una casa abbandonata: danneggiata un’auto in sosta

Un crollo improvviso del tetto di una casa abbandonata ha creato momenti di paura nella zona di via Trieste, all’angolo con via Principe di Piemonte, a Scoglitti. Il tetto, composto da travi in legno e tegole, è crollato danneggiando il parabrezza di una BMW parcheggiata nei pressi dell’immobile.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che ha messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità dell’edificio per evitare ulteriori rischi per passanti e veicoli.

L’intervento ha permesso di delimitare la zona e prevenire possibili danni a persone o ad altri mezzi in sosta. Al momento, l’immobile risulta abbandonato e non abitato.

Possibili cause e danni

Il crollo potrebbe essere legato al degrado strutturale e alla vetustà delle travi in legno, ma le cause precise saranno accertate dai tecnici. L’evento ha comunque provocato danni materiali all’auto parcheggiata, in particolare al parabrezza e ad alcune parti della carrozzeria.

Le autorità locali stanno valutando eventuali provvedimenti per la messa in sicurezza definitiva dell’edificio, al fine di evitare il ripetersi di incidenti simili.

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