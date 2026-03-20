A Scoglitti 300mila euro per il mercato del pesce: il progetto di Vittoria è secondo in Sicilia

Un finanziamento da 300 mila euro per riqualificare e rendere più sicura la struttura destinata alla vendita del pesce nel porto pescherecci di Scoglitti. È questo l’importante risultato ottenuto dal Comune di Vittoria, che si è classificato al secondo posto nella graduatoria regionale tra tutti i progetti presentati in Sicilia.

Le risorse arrivano dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, nell’ambito dell’Azione 3 dell’Obiettivo Specifico 1.1 del programma PN FEAMPA 2021/2027, dedicato al potenziamento delle infrastrutture legate alla pesca e allo sviluppo sostenibile delle comunità costiere.

Un progetto per sicurezza, lavoro e sviluppo della marineria

L’intervento riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza della struttura destinata alla vendita del pescato locale, luogo simbolo dell’economia marinara di Scoglitti e punto di riferimento quotidiano per pescatori, operatori del settore e cittadini.

I lavori consentiranno anche di adeguare l’area agli standard europei richiesti per il riconoscimento ufficiale del mercato ittico, grazie alla presenza di un presidio sanitario giornaliero e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria. L’obiettivo è restituire alla struttura la qualifica di mercato riconosciuto a livello europeo, titolo che aveva già in passato.

Isola ecologica e gestione sostenibile dei rifiuti

Il progetto affronta inoltre uno dei problemi più sentiti dagli operatori della pesca: la gestione dei rifiuti. È prevista infatti l’installazione di una isola ecologica automatizzata, pensata per migliorare efficienza, ordine e sostenibilità ambientale nell’area portuale.

Aiello: “Investimento strategico per l’economia locale”

Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Aiello, che ha evidenziato il valore del risultato ottenuto.

«Il secondo posto nella graduatoria regionale conferma la qualità della progettazione e l’impegno dell’Amministrazione nel cogliere opportunità di finanziamento strategiche. Investire nella struttura di vendita del pesce significa sostenere concretamente l’economia locale, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare una risorsa storica della nostra città».

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