A Scicli si è svolto il XIV Memorial “Rosario Battaglia” - Ragusa Oggi

A Scicli si è svolto il XIV Memorial “Rosario Battaglia”

Venerdì 27 dicembre si è tenuta al geodetico di Jungi, di fronte ad un nutrito pubblico di appassionati del Basket locale e provinciale, la manifestazione del XIV Memorial “Rosario Battaglia”.

Evento di particolare interesse sportivo capace di mettere insieme atleti e atlete di varie fasce di età, tecnici e dirigenti del movimento cestistico locale, provinciale e regionale ed appassionati della palla a spicchi.

Una manifestazione che dà contezza di quanto sia vivo e partecipato, sia in città che in tutta la provincia iblea, lo sport della pallacanestro.

Una interessante passerella sportiva che ha visto sfilare, al geodetico di Jungi, per l’edizione 2019 del Memorial, le ragazze dell’AD Maiora di Ragusa di Aldo Leggio, le atlete della nuova formazione femminile della “Fernando Ciavorella” guidate dai tecnici Santo ed Alberto Carestia, le due formazioni che hanno disputato l’All Star Game e gli assegnatari dei premi Oscar del Basket Giovanile Ibleo, Premio “Fernando Ciavorella”, Premio CSEN.

Un vero riflettore, ha sottolineato il dott. Antonio Carestia, presidente della Fernando Ciavorella, puntato sul mondo cestistico locale e sul valore dello sport come sistema di vita in cui lealtà, rispetto degli altri ed amicizia diventano leve e punti fermi per una educazione socio educativa del giovane.

Nel Torneo di Basket Femminile la nuova formazione della Ciavorella ha dimostrato di avere i numeri, la tecnica e l’entusiasmo agonistico per affrontare a testa alta il prossimo campionato di Serie C.

Questi i premi che sono stati assegnati nel corso della manifestazione da parte del papà di Rosario Battaglia e dal Presidente dell’USD “F. Ciavorella” dott. Antonio Carestia:

XIII Oscar del Basket Giovanile Ibleo.

Occhipinti Lorenzo (classe 2003)

Atleta cresciuto all’interno del vivaio giovanile della società del “Basket Club” Ragusa dimostrando impegno negli allenamenti che ha brillantemente integrato con la vita quotidiana e lo studio.

Oltre ad avere interesse per il basket, possiede notevoli capacità motorie, buon tiro a canestro e buona tecnica individuale.

Per il suo carattere socievole e amorevole riesce a fare gruppo fuori dal campo e dentro il campo sia con gli avversari che con i suoi compagni. E’ stato campione regionale con il gruppo Esordienti, Under 14 e Under 15, vice campione regionale con il gruppo Under 16, ha partecipato alle finali nazionali Under 14 (11° posto), è stato convocato per il “Trofeo delle regioni” nella rappresentativa della Sicilia.

XI Premio “Fernando Ciavorella”

Prof Curella Salvatore

Insegnante di Educazione Fisica in pensione ed allenatore Nazionale FIP ha ricoperto dal 2009 importanti incarichi all’interno del Comitato Regionale Sicilia FIP, in qualità di semplice consigliere regionale, di vice Presidente Regionale FIP Sicilia e di Commissario Regionale Minibasket.

Durante il suo lavoro all’interno del Comitato Regionale FIP s’è fatto promotore di iniziative e di provvedimenti nel settore giovanile (Under 13 e Under 14) e minibasket (Esordienti), che hanno consentito, nel settore della sperimentazione della difesa a zona e nella gestione dei campionati Under 13, Under 14 ed Esordienti, l’approvazione di deroghe e di provvedimenti che hanno influenzato positivamente la partecipazione delle società ai vari campionati giovanili.

Il suo rapporto con la Fernando Ciavorella, in ambito socio educativo e sportivo, è stato sempre di attenzione, di comprensione e di incoraggiamento.

VII Premio CSEN

Raimondo William

Arbitro di Lega Due ed Istruttore Federale, orgoglio per la città di Scicli e per la “Fernando Ciavorella” dove ha trascorso il periodo giovanile di maturazione atletica ed agonistica partecipando all’attività societaria prima con i gruppi giovanili e poi con la formazione maggiore rappresentativa nei campionati di Promozione e di Serie D.

Nonostante il suo attuale impegno federale riesce a trovare il tempo e le occasioni per restare a fianco della dirigenza societaria collaborando con il suo staff tecnico per l’organizzazione tecnica ed arbitrale di tornei e manifestazioni sportive societarie.