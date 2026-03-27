A Scicli partiti i lavori da 2 milioni di euro per il collettore di acque bianche su viale 1° Maggio

Di buono c’è il finanziamento per più di 2 milioni di euro ma anche l’inizio dei lavori che porteranno a realizzare nel trafficatissimo viale 1° Maggio un collettore di acque bianche frutto di un sofisticato progetto di ingegneria idraulica che mira ad eliminare i disagi nell’arteria cittadina. Avviati già i lavori che permetteranno di indirizzare le acque meteoriche, che si accumulano sulla sede stradale di viale 1° Maggio con fenomeni di allegamento non comuni, sul torrente Modica-Scicli. “E’ una grande opera di ingegneria idraulica che convoglierà le acque meteoriche che ristagnano lungo l’avvallamento di viale I Maggio quando ci sono temporali e le conferirà prima in una vasca di accumulo in contrada Lodderi e poi, quando si verifica il “troppo pieno”, le sverserà nell’attiguo torrente Modica-Scicli – spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone che avevano già raccolto il consenso del consiglio comunale – nelle prossime settimane saranno realizzati i lavori di scavo stradale in via Noce per realizzare la condotta di due metri e 20 centimetri di diametro che accoglierà le acque bianche e le condurrà in un sistema di ben sette terrazzamenti a fianco della collina limitrofa alla collina del cosiddetto “Ciavularo”. Le acque, a cascata, scenderanno fino a raggiungere un sito di contrada Lodderi a sinistra del torrente Modica-Scicli guardando il mare. L’opera idraulica sorgerà a fianco e di sotto al supermercato di via Noce. Una grande vasca di accumulo accoglierà le acque bianche che, nel caso di troppo pieno, saranno sversate nel torrente. La vasca potrà rifornire le condotte del Consorzio di Bonifica e rifornire i mezzi di soccorso in caso di incendi. Per chi percorre la circonvallazione di via Noce, i terrazzamenti sorgeranno a destra della sede stradale andando da Scicli in direzione Jungi”.

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