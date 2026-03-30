A Scicli il Punto di Ascolto Donne amplia gli orari: “Non siete sole”

Un segnale concreto nella lotta contro la violenza di genere arriva dal territorio con il potenziamento del Punto Ascolto Donna (PAD), che amplia la propria presenza grazie all’aumento del numero di operatrici formate. Un passo importante per garantire maggiore accessibilità e supporto a tutte le donne che hanno bisogno di essere ascoltate e accompagnate.

A partire dal mese di aprile, la sede di via Malpighi 1 a Scicli sarà aperta due giorni a settimana, offrendo nuovi spazi di accoglienza e confronto.

Nuovi orari per un servizio più accessibile

Il PAD sarà attivo il martedì mattina, dalle 10:00 alle 12:00, con accesso libero, e il mercoledì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, su appuntamento. Una scelta pensata per rispondere alle diverse esigenze delle donne, soprattutto di chi lavora o studia e ha difficoltà a trovare momenti disponibili durante la giornata.

Non si esclude, nei prossimi mesi, la possibilità di rendere stabile anche l’apertura pomeridiana del mercoledì, ampliando ulteriormente le opportunità di accesso al servizio.

Uno spazio sicuro per riconoscere e affrontare la violenza

Il Punto Ascolto Donna rappresenta molto più di uno sportello: è un luogo protetto dove ogni donna può sentirsi accolta senza giudizio, parlare liberamente e trovare ascolto. Qui è possibile iniziare a riconoscere anche le forme più sottili e spesso invisibili della violenza, ricevendo strumenti concreti per uscirne.

Il servizio è completamente gratuito e garantisce la massima riservatezza, elementi fondamentali per chi si trova in situazioni di fragilità.

Un supporto che si affianca alla linea telefonica attiva ogni giorno

Il PAD si integra con un servizio già attivo sul territorio: la linea telefonica disponibile tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:30. Un canale importante, ma che non sempre riesce a raggiungere tutte le donne, soprattutto quelle che non possono o non riescono a telefonare.

L’apertura fisica dello sportello rappresenta quindi un tassello fondamentale per intercettare nuovi bisogni e offrire un sostegno ancora più capillare.

Formazione e impegno contro la violenza di genere

L’ampliamento del servizio è stato reso possibile anche grazie al secondo Corso per Operatrici di Centro Antiviolenza, finanziato dal Fondo SEMIA e svolto presso la Casa delle Donne di Scicli. Un percorso formativo che ha contribuito a preparare nuove figure competenti nell’accoglienza e nel supporto.

La lotta contro la violenza maschile sulle donne continua ogni giorno attraverso attività di prevenzione, formazione nelle scuole e ascolto sul territorio.

Un messaggio chiaro: non siete sole

Dietro questo progetto c’è una rete di donne preparate e determinate, pronte a offrire aiuto concreto. Un messaggio semplice ma potente accompagna questo ampliamento: nessuna deve affrontare da sola situazioni di violenza o difficoltà.

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