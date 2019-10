A Scicli, corso di Yoga gratuito per bambini dai 4 anni in su - Ragusa Oggi

A Scicli, corso di Yoga gratuito per bambini dai 4 anni in su

Prende inizio a Scicli il corso di Yoga gratuito per bambini da 4 anni in su, nell’ambito del progetto INVOLVE di Legambiente per l’inclusione dei migranti nelle comunità locali.

Il progetto “YOGA CON ME” promosso dal circolo Legambiente Kiafura di Scicli, con il partenariato di MH – Casa delle Culture e dell’Associazione culturale SURYAEL Yoga School Scicli, nasce all’interno del progetto europeo INVOLVE e dall’esigenza di creare percorsi di inclusione tra popolazioni europee e i cittadini dei paesi terzi, partendo dai più piccoli.

Le lezioni si svolgeranno dal 4 Novembre 2019 al 25 Maggio 2020 ogni lunedi dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso MH Casa delle Culture in Corso Mazzini, 7 a Scicli.

“Il progetto INVOLVE” – dichiara Alessia Gambuzza, presidente del Circolo Legambiente di Scicli e coordinatrice locale di INVOLVE – “è un progetto europeo di cui Legambiente Onlus è capofila ed è finanziato dal Programma europeo “Asylum, Migration and Integration Fund”. Esso mira, attraverso attività di volontariato, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, a concorrere alla costruzione di comunità più inclusive, sicure e coese. Il Corso di Yoga bimbi è solo una delle attività che prenderanno il via nell’ambito del progetto INVOLVE, il quale si sviluppa contestualmente, oltre che a Scicli con il nostro Circolo, anche con i Circoli Legambiente di Paestum e Rovigo in Italia, nelle città di Veynes e La Roche Chalais in Francia e i distretti Pankow e Neukolln a Berlino in Germania”.

“Abbiamo pensato ad un progetto per i più piccoli” dichiara Eleda Trovato, insegnante di Yoga e social worker del progetto INVOLVE – “perché crediamo fermamente che attraverso i bambini agiamo e coinvolgiamo indirettamente e di riflesso il mondo degli adulti per creare cittadini attivi nella lotta alle discriminazioni sociali, che saranno i protagonisti consapevoli della rigenerazione urbana dei loro territori. Yoga vuol dire UNIONE ed è da qui che vogliamo partire, per unire le diversità, per creare momenti di inclusione sociale, di condivisione, di cooperazione e di creatività a partire dai più piccoli”.

Lo YOGA è una disciplina millenaria, eppure estremamente moderna e attuale, che promuove la consapevolezza corporea, la concentrazione e il rilassamento, dona calma interiore e rafforza le difese naturali e immunitarie.

Lo Yoga per bambini è un toccasana per crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo e per imparare a socializzare in un ambiente ludico e piacevole.

Lo yoga è una pratica adatta a qualsiasi bambino per migliorare l’attenzione, la coordinazione del corpo, la gestione delle emozioni, il lavoro di gruppo, la creatività, ma è soprattutto indicata per i bambini iperattivi, aggressivi, ansiosi, paurosi o con disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento.

Il corso è proposto gratuitamente a tutti i bimbi dai quattro anni in poi, con i quali si lavora più stabilmente sulla pratica, le favole, i mandala, i giochi di gruppo.

IL PROGETTO “YOGA CON ME”

Durante gli incontri i bambini verranno coinvolti attraverso il gioco nello Yoga. Con le favole, i mandala, il disegno libero e giochi di gruppo si affronteranno le proprie esperienze motorie e sensoriali e vivere l’esperienza dello yoga in modo personale e creativo, sviluppando le capacità di ascolto e concentrazione. Nello sviluppo complessivo del laboratorio i bambini impareranno alcune posizioni di yoga, ci saranno momenti dedicati alla percezione del respiro ed anche una presa di confidenza positiva con il silenzio. Inoltre saranno proposti i giochi di gruppo, di fiducia, di coordinamento. Particolare attenzione verrà riservata al rilassamento e alle coccole finali.

OBIETTIVO

· A livello fisico: acquisire la consapevolezza corporea, flessibilità, coordinazione, equilibrio, agilità e resistenza; imparare a respirare prendendo coscienza di questo atto vitale.

· A livello cognitivo: imparare a concentrarsi, osservare se stesso, a conoscere e gestire l’emozioni, acquisire la fiducia, a rilassarsi.

· Per il gruppo: migliorare integrazione e collaborazione nel gruppo, fidarsi dei altri, interagire, imparare a relazionarsi e socializzare.

STRUTTURA DEGLI INCONTRI

· Saluto iniziale, presentazione

· Scioglimento muscolare, riscaldamento tramite i giochi di gruppo

· Presentazione del tema dell’incontro, spiegazioni, domande dei bimbi

· Attività fisica, posizioni yoga (asana), giochi, uso dei materiali didattici procurati dall’insegnante, storie rispettando il tema dell’incontro

· Concentrazione e raccoglimento

· Rilassamento usando la musica o strumenti musicali, o rilassamento guidato attivando immaginazione, contando, etc.

· Verifica: cosa mi è piaciuto di più?

· Saluto finale

A fine corso sarà proposta una classe speciale di “YOGA BIMBI & GENITORI”, affinché il mondo degli adulti possa entrare in connessione con il mondo dei più piccoli ed al contempo giocare con il proprio bambino interiore. L’evento sarà realizzato in un luogo caratteristico di Scicli anche per dare risalto e valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città.

Responsabili Progetto: Alessia Gambuzza, Eleda Trovato, Giovanna Scifo (MH – Casa delle Culture)

Insegnante Yoga: Eleda Trovato, specializzata in Yoga per Bambini, certificate Yoga Alliance (Ente certificatore mondiale per insegnanti e scuole Yoga).

Collaboratori: Volontari Involve

Il corso è GRATUITO e sarà a numero chiuso. Iscrizione obbligatoria.

Per info ed iscrizioni contattare:

331 80200074 (Eleda) – 335 6382007 (Alessia)- 329 1803952 (MH – Casa delle Culture)