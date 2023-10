A Ragusa venerdì 20 e sabato 21 ottobre gli “Stati generali dell’Economia”. Iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sviluppo Economico



“Stati Generali dell’Economia Ragusa- Verso un nuovo modello di sviluppo” – Auditorium CamCom Ragusa – 20/21 ottobre 2023

Uno sguardo al presente per volgersi al futuro, provando a immaginare nuovi obiettivi e quale debba essere l’impegno del tessuto economico e sociale della comunità ragusana per raggiungerli. È lo scopo degli “Stati Generali dell’Economia Ragusana” che si terranno il 20 e il 21 ottobre presso l’auditorium della Camera di Commercio del capoluogo ibleo, con il tema “Verso un nuovo modello di sviluppo”.

L’evento inizierà venerdì alle ore 9 con i saluti del primo cittadino Peppe Cassì, cui seguirà un intervento introduttivo del prof. Giorgio Massari, titolare dell’Assessorato Sviluppo Economico, promotore dell’iniziativa. Seguirà una serie di interventi e tavole rotonde per osservare cosa è stata Ragusa nell’ultimo secolo e sviluppare un dibattito sul futuro.

ntitolati “Verso un nuovo modello di sviluppo”, gli Stati generali vedranno la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria, del mondo accademico-universitario, di realtà produttive del territorio, di fondazioni, onlus, istituti di credito e della Regione Siciliana, nella persona del vicepresidente Luca Sammartino, delegato all’Agricoltura. Avvio dei lavori alle ore 09.00 di venerdì 20 con i saluti del sindaco Peppe Cassì.

Le dichiarazioni dell’assessore comunale Giorgio Massari



“Ripensare lo sviluppo – afferma l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari – non significa sconfessare valori come sostenibilità economica, ambientale, sociale, istituzionale, ovvero le impostazioni culturali che hanno caratterizzato la nostra società dalla fine del secolo scorso, quanto piuttosto “ripartire da dove eravamo rimasti” per approfondire la riflessione e riqualificare lo sviluppo sostenendo la sua “dimensione olistica”, coinvolgendo in modo sistemico, oltre all’economia in senso stretto, la società, la cultura, la politica e l’ambiente.

“Gli Stati Generali dell’Economia ragusana” vogliono essere un’occasione per mettere a fuoco i punti di arrivo della nostra economia e definire al contempo in modo chiaro i punti di partenza su cui costruire un nuovo modello di sviluppo. La società e l’economia ragusana hanno nel tempo costruito un modello virtuoso e dinamico che ha portato a considerare il nostro territorio come distinto dal resto dell’isola.

Diventa necessario ora, in un contesto economico caratterizzato da incertezze e difficoltà globali, da grandi cambiamenti culturali e da innovazioni tecnologiche che coinvolgono il modo di essere e fare impresa, mettere in campo una discussione pubblica che coinvolga tutti gli attori economici, culturali, sociali ed istituzionali per pensare insieme come affrontare le sfide del cambiamento.

Superare i limiti di un individualismo competitivo che ha caratterizzato la nostra economia per costruire un solidarismo cooperativo è possibile e necessario. Cominciare a ripensarci come comunità che pensa allo sviluppo come crescita della qualità di vita, più che della quantità di PIL, è la via per una città a misura d’uomo”.

Questo il programma:

Ore 9 – Saluti del sindaco Giuseppe Cassì

intervento introduttivo dell’Assessore Giorgio Massari;

10 – Il dr. Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Cesare e Doris Zipelli, relazionerà sul tema “Fotogrammi dell’economia ragusana dalla scoperta del petrolio a oggi”;

10.45 – “Economia, Sud, Ragusa: tra ricerca storica e futuro”. Relazione a cura del prof. Renato D’Amico, ordinario di Scienze Politiche all’Università di Catania, docente del Master in Management dello Sviluppo Pubblico Locale UniCt;

11.30 – Intervento di Saverio Continella, Amministratore delegato Banca Agricola Popolare di Ragusa, sul tema “Credito e Sviluppo, le banche per il territorio”;

11.45 – Tavola rotonda su “Il sistema economico ragusano secondo i protagonisti”, condotta da Pierluigi Catalfo con la partecipazione di Renzo Lo Presti (presidente Argo Software), Giuseppe Licitra (amministratore delegato Aziende agricole associate Marina Iblea”), Antonella Leggio (amministratore I.La.P. S.p.A), Rosa Chiaramonte (Amministratore Sett. Turistico e Costruzioni Poggio del Sole), Carmela Di Pasquale (Socio Siet), Ivana Tumino (presidente Cooperativa Proxima);

13 – “Immaterialità e sviluppo del futuro”. A relazionare sarà Leif Edvinsson (Lund University, Sweden. Business innovation international consultant);

Dopo una pausa per il pranzo, i lavori riprenderanno alle ore 15;

15.30 – Tavola rotonda sul tema “Pensare le Città per uno sviluppo integrale”, condotta da Stefania Paxhia, con la partecipazione di Carlo Alberto Maggiore (docente Politecnico Milano), Carla Barbanti (presidente Habitat Sicilia), Marco Jacomelli (architetto), Francesco Martinico (ordinario di Urbanistica UniCt);

17– Il direttore della Caritas di Ragusa, Domenico Leggio, relazionerà sul tema “Verso una economia circolare”;

17.30 – Saro Distefano condurre la tavola rotonda su “Economia, cultura, innovazione”, con la partecipazione di Fabio Severino (MBA e PhD in Marketing – Economista e sociologo), Gaetano Mancini (Vice Presidente nazionale Confcooperative), Marco Meneguzzo (ordinario di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e all’Università della Svizzera Italiana);

18.30 – Saluti del vice presidente della Regione Siciliana e Assessore regionale all’Agricoltura, on. Luca Sammartino.

18.45 – Tavola rotonda “Lo scenario economico: uno sguardo glocale”, condotta da Gian Piero Saladino, con Luca Iaia (responsabile Marketing CNA nazionale), Antonio Pensa (ingegnere ambientale, Giovani Confcooperative nazionale), Riccardo Di Stefano (presidente Giovani Imprenditori di Confindustria), Francesco Ferreri (presidente Regionale Coldiretti);

19.30 – Conclusioni

Seconda Giornata – “Leggere il presente con gli occhi del futuro”:

Ore 9 – Interventi programmati:

Vera Carasi, Segretario provinciale CISL

Giuseppe Scifo, Segretario provinciale CGIL

Giovanni D’Avola, Segretario provinciale UIL

Giovanni Rollo, Lega Cooperative

Angelo Raniolo, Confartigianato

Leonardo Licitra, Associazione Industriali

Massimo Giudice, Confesercenti

Antonino Pirrè, Presidente Confagricoltura

Giuseppe Occhipinti, Confimprese Iblea

Giovanna Bocchieri, Uni.Coopearative

Calogero Fasulo, Direttore Coldiretti

Giovanni Gulino, Confcooperative

Gianluca Manenti, Confcommercio

Carmelo Caccamo Segretario territoriale CNA

13.30 – Conclusioni