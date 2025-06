A Ragusa un’occasione per scoprire Goya tra storia, emozione e attualità

Un viaggio vibrante nel genio visionario di Francisco Goya accenderà il terzo appuntamento di “Alchimia delle parole”, domenica 8 giugno alle ore 18:00, presso lo spazio culturale Casamatta, in viale Europa 85 a Ragusa. L’ingresso è libero, ma l’esperienza sarà straordinariamente preziosa: tra arte, letteratura e racconto, il pubblico sarà immerso nel tormentato universo del grande pittore spagnolo, simbolo di una Spagna inquieta e appassionata tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.

A guidare il pubblico tra “Trame e Colori” sarà il prof. Andrea Guastella, raffinato studioso e apprezzato divulgatore culturale. La sua narrazione accompagnerà il racconto visivo e storico delle opere di Goya, restituendo tutta la potenza emotiva e rivoluzionaria dell’artista che seppe dare voce al dolore, alla follia e alla speranza di un popolo.

Ad arricchire l’atmosfera, le letture sceniche dell’attore e direttore artistico Massimo Leggio e della talentuosa attrice catanese Maria Rita Sgarlato, che interpreteranno brani letterari capaci di intrecciarsi con la pittura di Goya, amplificandone l’impatto emotivo.

“Alchimia delle parole”, rassegna ideata per far dialogare l’arte con la narrazione, la memoria con l’identità, conferma ancora una volta la sua potenza evocativa e la capacità di rendere vivo ogni frammento culturale. Dopo questo appuntamento dedicato a Goya, la rassegna proseguirà con “Siciliani ieri e oggi” (22 giugno) e “Millennials” (6 luglio), sempre a Casamatta, per poi trasferirsi a Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla con altri cinque imperdibili incontri.

© Riproduzione riservata