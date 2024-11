A Ragusa si celebra la Giornata Mondiale della Filosofia

La Giornata Mondiale della Filosofia 2024, promossa dall’UNESCO, viene celebrata anche a Ragusa grazie alla collaborazione tra il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale dell’IIS “G.B. Vico-Umberto I-R. Gagliardi” e Nuova Acropoli Ragusa.

Filosofia attiva per gli studenti

Martedì 26 novembre, gli studenti parteciperanno a un laboratorio di filosofia attiva guidato da Giovanni Romano, presidente di Nuova Acropoli Ragusa. L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Nunziata Barone e dal Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane coordinato dalla prof.ssa Valeria Ragusa, invita i giovani a scoprire il valore pratico della filosofia nel mondo contemporaneo.

Tema 2024: “Uno per tutti, tutti diversi”

Il focus scelto da Nuova Acropoli per quest’anno, “Uno per tutti, tutti diversi: verso l’unità attraverso la diversità”, esplora l’idea di unione non come uniformità, ma come armonizzazione delle differenze. La filosofia viene presentata come uno strumento che permette di: superare pregiudizi e barriere, valorizzare le differenze culturali e di pensiero, promuovere il dialogo per il bene comune.

Lo slogan dell’evento, “Uno per tutti, tutti diversi!”, evidenzia che la diversità è una risorsa che arricchisce la collettività e stimola la crescita personale e sociale.

Obiettivo dell’incontro

Durante il laboratorio, gli studenti saranno coinvolti in un dialogo interattivo che mostra come la filosofia possa essere applicata alla vita quotidiana. L’attività mira a riscoprire la filosofia come mezzo per: conoscere se stessi, costruire relazioni basate su rispetto e comprensione, ricercare soluzioni innovative alle sfide della società.

Un momento per riflettere e costruire

La celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia diventa così un’occasione preziosa per ispirare i giovani a riflettere sulle tematiche dell’unità e della diversità, attraverso uno strumento antico ma sempre attuale.

