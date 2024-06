A Ragusa la quarta edizione di “Platani in festa”: un’edizione da record

La quarta edizione di “Platani in festa” ha registrato un successo straordinario, attirando un numero record di visitatori rispetto agli anni precedenti. L’evento, organizzato dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù con il supporto del Comune e di sponsor privati, si è tenuto in occasione delle celebrazioni in onore del Sacro Cuore di Gesù.

Il parroco, Marco Diara, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione massiccia, sottolineando come l’iniziativa risponda alla voglia di aggregazione e di vivere momenti di spensieratezza. Il programma ha offerto una varietà di intrattenimenti, tra cui artisti di strada, scuole di danza e dj set, che hanno mantenuto viva l’attenzione del pubblico fino a tarda notte.

Uno degli aspetti più apprezzati della manifestazione è stata la partecipazione attiva degli esercizi commerciali lungo il viale dei Platani, che ha creato una vivace atmosfera comunitaria. Tuttavia, il successo dell’evento ha superato le aspettative degli organizzatori, tanto che i prodotti locali come i cavati di casa e i cannoli sono andati esauriti già dopo un’ora e mezza dall’inizio della festa.

La serata di sabato ha visto esibirsi i dj set di Michele Ricca, Andrea Bonuomo, Saro Sallemi e Julio Vox, oltre a performance coinvolgenti degli artisti di strada come i Franse, gli Sbadaclown, il Circo Ramingo e il Rebel Circus. La musica ha giocato un ruolo centrale, con esibizioni dei Rimmel, dei Green Box e dei Picciotti di Vasco: piano & voice, con Vincenzo Fontes e Leandro Lami. Le scuole di danza ArteMia, Dance with Me e Star Dance hanno offerto spettacoli intensi e coinvolgenti, intrattenendo il pubblico in modo entusiasmante.

© Riproduzione riservata