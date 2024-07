A Ragusa, furto in via Roma. A Comiso, rubato il cellulare da un furgone

I carabinieri di Ragusa, a seguito di un furto avvenuto nel pomeriggio del 2 luglio scorso in un negozio situato in via Roma, nel centro storico di Ragusa, sono riusciti a identificare il presunto responsabile. Dopo la denuncia del proprietario del negozio, le forze dell’ordine hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, riuscendo così a risalire all’identità del sospettato. Quest’ultimo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa. Inoltre, è stato individuato e denunciato anche l’acquirente di parte della refurtiva, costituita da un telefono cellulare che è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Rubato un cellulare a Comiso

Nella giornata dell’8 luglio, i carabinieri di Comiso ha raccolto una denuncia di furto su un furgone, in cui il ladro si era impossessato dello smartphone dell’autista, riuscendo poi a far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato un’attività d’indagine, acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti sul luogo del reato e nelle vie limitrofe. Grazie a queste immagini, sono riusciti a individuare l’autore del furto. Nella mattina del 9 luglio, i militari hanno rintracciato il sospettato nel Comune di Comiso. Identificato come G.H., tunisino classe 1998, i Carabinieri hanno proceduto ad ulteriori accertamenti sulla sua persona, riuscendo a rinvenire il cellulare rubato e un coltello a serramanico illecitamente detenuto.

E’ stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e porto illecito di arma. Il cellulare, riconosciuto dall’autista del furgone, è stato restituito al legittimo proprietario dai Carabinieri.

© Riproduzione riservata