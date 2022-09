A Ragusa, convegno sulla funzione di controllo della Corte dei Conti ed esecuzione del Pnrr in Italia

“La funzione di controllo della Corte dei Conti. L’esecuzione del PNRR in Italia nel contesto di una economia di guerra”. È il titolo del convegno in programma venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre, dalle 9, nell’aula magna del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. Un tema di particolare interesse e di attualità che sarà sviluppato nel corso della due giorni del convegno che costituisce la prima iniziativa scientifica nell’ambito del Corso di Laurea in Management d’impresa per l’Economia sostenibile, recentemente attivato a Ragusa dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.



Apriranno i lavori il rettore Francesco Priolo, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il Direttore del dipartimento di Economia e Impresa Roberto Cellini e il Presidente del Corso di laurea Pierluigi Catalfo.

Introdurrà i lavori Antonio Barone (docente di Diritto amministrativo dell’ateneo catanese) organizzatore dell’evento insieme con Rosario Scalia (presidente aggiunto della Corte dei conti), a cui sono affidate anche le conclusioni del convegno.



Il programma del convegno è articolato in tre sessioni: “Pnrr e principio costituzionale del buon andamento” (presieduta da Angelo Buscema, giudice costituzionale), “Il controllo concomitante a difesa della legalità dell’azione amministrativa” (presieduta dal Aristide Police, docente di Diritto amministrativo della Luiss) e “Il controllo dei tempi, dei modi e dei costi dell’azione amministrativa” (presieduta da Salvatore Pilato, presidente della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana).

Docenti universitari, magistrati contabili, avvocati e dirigenti pubblici esperti del diritto della finanza pubblica e della contabilità pubblica saranno impegnati a riflettere insieme e a dialogare sui temi di grande attualità nel campo giuridico e degli studi economici.



Verrà esaminata la funzione di controllo della Corte dei Conti in un contesto di profonda crisi della finanza pubblica, acuita dalla emergenza bellica, col tentativo di ricomporre a sistema l’intero sistema dei controlli sulle pubbliche amministrazioni. Proprio la funzione della Corte dei Conti assume oggi un rilievo ancor più centrale nell’ottica della concreta, effettiva ed efficace attuazione del Pnrr, che costituisce una straordinaria occasione di rilancio per il nostro Paese.

Il dibattito scientifico su queste tematiche innovative ha una fondamentale dimensione istituzionale ed è stato sponsorizzato anche dal Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa e dalla Fondazione Atene e Roma.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa e il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa hanno accreditato l’evento.