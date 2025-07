A Ragusa collettiva d’arte al centro di aggregazione culturale

Inaugurazione in programma sabato, alle 19, nella sede del Centro di Aggregazione culturale di via Mario Leggio 174 a Ragusa. La collettiva d’arte, a cura di Amedeo Musco, ospita opere di un nutrito numero di artisti che hanno voluto così aderire all’invito dei festeggiamenti del decimo anno di attività del Centro. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20 (di mattina solo per appuntamento); la domenica ed i festivi rimarrà chiusa.

Si potranno ammirare opere di Fabrizio Paoli, Sebastiano Montalto, Giuseppe Battaglia, Laura Longhitano, Ivo D’Orazio, Giorgio Moltisanti, Gianfranco Brusegan, Sergio Cimbali, Annalisa Cavallo, Marilisa Luppi, Pamela Siciliano, Vincenza Trovato, Lilly Loprete, Sara Manzoni, Ernesto Napoli, Beatrice Nicosia, Renata Ruffilli, Roberto Truccho, Lucio Morando, Salvatore Mssari, Giuseppe Impoco, Salvo Guastella, Valentina Dezio, Ignazio Guastella, Reyna Zapata, Matteo Pugliares, Angelo Criscione, Adriana Stella, Turi Alescio, Stefania Campo, Carmelo Carrubba, Silvana Licitra, Salvatore Denaro, Francesco Baglieri, Giorgio Baglieri, Adele Castro, Carla Boi, Emanuele La Monica, Samuel Occhipinti, Mario Romeo, Salvatore gerbino, Renzo Bolzonella, Rita Guardavascio, Rosario Magrì, Ileana Picariello, Fabio Luzzi, Maria Rosa Beghelli, Piera Narducci, Dino Puglisi, Maria Scollo, Mirko Roncelli, Rita Albergamo, Nunzio Brugaletta, Manuela Distefano, Pippo Pace, Salvo Distefano, Fabrizio Viola, Demmy Avanzi, Dania Minotti, IsaMarBuc, Valentino Cataldo, Franco Filetti, A.F.A. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 23 luglio.

© Riproduzione riservata