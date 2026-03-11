A Ragusa centro storico più decoroso: ripuliti 220 siti tra vetrine abbandonate e manifesti abusivi

Il centro storico compie un importante passo avanti nel percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione del decoro cittadino. Gli interventi programmati dall’Unità Operativa Decoro Urbano del Comando di Polizia Locale hanno infatti portato a risultati concreti e visibili, con operazioni di pulizia e ripristino che hanno interessato complessivamente 220 siti.

L’attività si inserisce nel programma avviato dall’Amministrazione comunale per restituire dignità, ordine e bellezza al cuore della città, contrastando il degrado legato a insegne abbandonate, vetrine sporche e affissioni irregolari.

Tra gli interventi più significativi realizzati nelle ultime settimane figura la pulizia delle vetrine e la rimozione di insegne relative ad attività commerciali non più attive, spesso rimaste per anni in stato di abbandono.

Parallelamente si è proceduto anche alla rimozione di manufatti legati a esercizi commerciali cessati, che contribuivano a dare un’immagine trascurata del centro storico.

Un’altra importante operazione ha riguardato il distacco di manifesti e locandine affissi abusivamente, in particolare su vetrine di negozi sfitti o su spazi non autorizzati. Questa attività è stata svolta dai lavoratori del progetto di pubblica utilità “Custodi di Bellezza”, sotto il coordinamento della Polizia Locale.

Il miglioramento del decoro urbano è stato possibile anche grazie alla collaborazione attiva di cittadini, residenti e commercianti, che hanno contribuito al processo di riqualificazione con senso civico e responsabilità.

“Questo traguardo è il risultato concreto di un percorso avviato nel 2024, nato con un avviso pubblico che invitava i privati a curare i propri spazi di competenza – spiega l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri –. L’obiettivo era evitare che vetrine e insegne dismesse restassero in stato di abbandono, causando un danno evidente all’immagine della città. Grazie alla sinergia tra l’assessorato al Centro Storico e quello alla Polizia Locale continueremo a lavorare con determinazione fino al raggiungimento di risultati definitivi”.

L’assessore ha inoltre ringraziato la cittadinanza per aver compreso lo spirito dell’iniziativa e per la collaborazione dimostrata nel percorso di riqualificazione.

Il Comando di Polizia Locale ha comunque precisato che le attività di monitoraggio e manutenzione proseguiranno nel tempo, con controlli periodici per garantire continuità ai risultati raggiunti.

Particolare attenzione sarà riservata anche al rispetto delle normative. In caso di mancata ottemperanza alle diffide emesse dagli uffici competenti per la rimozione di insegne o materiali abusivi, i soggetti inadempienti potranno incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 4.833 e 19.332 euro, come previsto dall’articolo 23 comma 13 bis del Codice della Strada.

Parallelamente, l’assessorato al Centro Storico, in collaborazione con la Polizia Locale, è impegnato nella stesura di un nuovo regolamento per il decoro urbano e la tutela dei siti di interesse. Il documento definirà linee guida precise per il recupero delle facciate dopo la rimozione di vecchie insegne e stabilirà standard qualitativi per la manutenzione dei prospetti degli edifici, coinvolgendo sia l’edilizia pubblica sia quella privata.

