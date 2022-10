A Ragusa arrivano i nuovi servizi di infopoint “Enjoy Barocco”, bistrot e bookshop del Castello di Donnafugata

Saranno inaugurati venerdì 28 ottobre, alle ore 11.00, l’infopoint turistico, il bookshop e il bistrot che il Comune di Ragusa ha deciso di realizzare all’interno del Castello di Donnafugata, grazie al finanziamento previsto dal bando sottomisura 7.5 del GAL Terra Barocca “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.



Si tratta di strutture di grande importanza, allocate nei bassi del Castello, attivate a supporto dei numerosi visitatori di quello che è l’attrattore culturale e turistico più visitato in provincia di Ragusa.

L’Infopoint, che sarà a marchio della destinazione turistica “Enjoy Barocco”, consentirà di fornire informazioni e utili indicazioni a tutti i fruitori tramite un front office costituito da operatori multilingue.

Contestualmente saranno potenziati alcuni servizi all’interno del Castello. Nascerà infatti un Bookshop dove i visitatori del Castello e del collegato Museo del Costume potranno acquistare libri e gadget, così come sarà disponibile anche un servizio Bistrot per rifocillarsi e rilassarsi nella incantevole atmosfera di Donnafugata.



Sarà inoltre disponibile un servizio di baby-sitting e potenziati i supporti tecnologici per la sala congressi e alcune sale annesse.

Affidati tramite una procedura a evidenza pubblica all’Associazione di Promozione Sociale “Kairos”, i servizi di Infopoint e Bookshop saranno attivi già da venerdì 28 ottobre, mentre il Bistrot aprirà le sue porte al pubblico pochi giorni dopo.



Sempre grazie a questo stesso bando promosso dal GAL Terra Barocca e destinato solo ai Comuni, sarà attivo anche quello di Marina di Ragusa, situato in una posizione strategica per vicinanza al mare, alla nuova pista ciclabile, al Lungomare Doria, ai riqualificati servizi di via Caboto e all’ampio parcheggio Rabito.

La nascita degli infopoint Enjoy Barocco, che saranno presto in rete assieme a quelli degli altri Comuni aderenti al Gruppo di azione locale, consentirà di sviluppare nuove azioni a beneficio del comparto turistico ibleo. Con il GAL si sta infatti lavorando a vari progetti e si è già in dirittura d’arrivo sia per la realizzazione della nuova segnaletica che per il piano della mobilità sostenibile pronto a consentire migliori collegamenti tra Comuni in un’ottica green.

