A Ragusa arrestato 30enne per spaccio di droga: sequestrati 800 grammi di hashish

Un uomo di 30 anni, residente a Ragusa, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, con il supporto degli agenti delle Volanti, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga sul territorio.

L’intervento è il risultato di una specifica attività investigativa basata su analisi del territorio, appostamenti e pedinamenti, che ha permesso agli agenti di individuare in uno dei parchi cittadini un giovane ritenuto probabile assuntore e il presunto spacciatore che gli avrebbe ceduto la sostanza stupefacente.

Gli investigatori hanno quindi fermato il trentenne, che secondo quanto ricostruito frequentava abitualmente l’area verde per vendere droga. A seguito della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato 20 dosi di hashish già pronte per la vendita e 145 euro in contanti.

La successiva perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove la polizia ha rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, per un totale complessivo di circa 800 grammi di hashish, oltre a 3.100 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori presumibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, il 30enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

