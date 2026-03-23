A Ragusa 30.000 euro per riqualificare il campetto di San Giuliano Eymard

Un importante passo avanti per il quartiere zona Questura di Ragusa: il campetto sportivo della chiesa di San Giuliano Eymard, unico spazio polivalente di aggregazione del territorio, sarà finalmente riqualificato grazie a un finanziamento di 30.000 euro stanziato dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro.

Da anni, il campetto versava in condizioni di evidente degrado, costringendo le attività educative e sociali della Caritas diocesana a svolgersi in un piccolo angolo del cortile. Con il nuovo stanziamento, sarà possibile restituire al quartiere un luogo sicuro e pienamente fruibile, ideale per laboratori, doposcuola, percorsi sportivi e momenti di socializzazione, fondamentali per la crescita dei giovani.

La riqualificazione del campetto rientra in un più ampio impegno verso la valorizzazione di spazi pubblici e comunitari, considerati oggi più che mai essenziali per favorire l’incontro, la condivisione e la formazione dei cittadini. Il progetto punta a creare un ambiente decoroso, funzionale e inclusivo, in grado di rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità dei residenti.

Il percorso amministrativo ha richiesto collaborazione tra istituzioni, enti religiosi e associazioni locali, dimostrando che ascolto, dialogo e progettualità condivisa possono produrre risultati concreti a beneficio di tutta la comunità. Il campetto di San Giuliano Eymard rappresenterà quindi un modello di rigenerazione urbana e sociale, pronto a ospitare nuove generazioni di ragazzi e famiglie.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Giovanni Sortino, che ha seguito l’intero iter e sottolinea come il finanziamento rappresenti una vittoria per l’intero quartiere e per il futuro dei giovani di Ragusa.

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