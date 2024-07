A Punta Secca arriva la prima edizione del Beer Fest

C’è grande fermento a Punta Secca per la prima edizione del Beer Fest, un festival dedicato alla birra artigianale che si terrà dal 4 al 6 agosto. L’evento, promosso e organizzato dall’associazione Glocal con il contributo dell’associazione Sikelia e il patrocinio del comune di Santa Croce Camerina, mira a celebrare le eccellenze brassicole siciliane.

Partecipazione dei birrifici siciliani

Il festival vedrà la partecipazione di quattro birrifici artigianali provenienti da diverse parti della Sicilia:

Birrificio Kuturi – Scicli. Birrificio Pasi – Vittoria. Birrificio Terre a Sud Est – Niscemi. Birrificio Birra del Genio – Palermo.

Programma

Durante i tre giorni del Beer Fest, dalle 19:30 fino a mezzanotte, visitatori locali e turisti avranno l’opportunità di degustare una varietà di birre artigianali, che spaziano da quelle analcoliche, light, doppio malto, fino a quelle speciali. Ogni birra proposta dai quattro birrifici partecipanti racconterà una storia unica, offrendo un viaggio sensoriale attraverso i sapori e gli aromi delle birre siciliane.

Street Food e musica dal vivo

Non solo birra, ma anche street food sarà protagonista dell’evento, con un’area attrezzata per i bambini in Piazza Concordia e tanta musica dal vivo in Piazza Faro. Ogni sera, a partire dalle 22:00, un gruppo diverso si esibirà per allietare il pubblico: domenica 4 agosto: Farabutti Band, lunedì 5 agosto: Queentessenza Experience Band,martedì 6 agosto: Radio Freccia – Ligabue Tribute Band.

Un’esperienza unica

Il Beer Fest rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di Punta Secca, assaporando birre artigianali e godendo di buona musica e cibo. Le serate si preannunciano indimenticabili, offrendo un mix di luce, birra, buon cibo e musica che trasformerà il borgo marinaro, reso celebre dalla fiction RAI “Il Commissario Montalbano”, in una cornice da sogno. Le birre siciliane dell’estate sono pronte a rinfrescare i partecipanti, garantendo tre serate coinvolgenti e indimenticabili sotto l’ombra del Faro di Punta Secca.

