A Punta Secca arriva il Pesce mangia plastica

A Punto secca arriva il “Big Flavofish”, noto anche come “Pesce mangia plastica”. L’iniziativa, voluta dal Rotary Club di Comiso, ha una duplice funzione: da un lato, fornire un contenitore per i rifiuti plastici e dall’altro svolgere una funzione di sensibilizzazione riguardo all’inquinamento marino e delle spiagge. La struttura è presente sulla spiaggia di Punta Secca dal 12 agosto.

UN GESTO DI CIVILTA’

Una struttura “d’impatto”, dall’aspetto certamente gradevole, che aiuterà tutti a inquinare meno. Alla cerimonia era presente il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, che ha sottolineato: “Non possiamo ignorare l’impatto devastante che la plastica sta avendo sull’ecosistema marino e sulla nostra stessa salute – dice il primo cittadino – Le nostre spiagge sono il cuore e l’anima di questa comunità, e dobbiamo fare tutto il possibile per preservarle e proteggerle. Questo è soltanto un piccolo ma allo stesso tempo importante segnale di attenzione per cittadini, villeggianti e turisti che anche quest’anno si sono riversati in massa lungo le coste del territorio santacrocese”.