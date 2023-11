A Pozzallo la Aurora Sar con 56 persone in salvo

Arriverà domattina intorno alle 4 a Pozzallo la Aurora Sar, nave della ong tedesca Sea Watch. Ha messo in salvo 56 persone a circa 65 miglia a sud di Lampedusa. Ciò che al momento è dato sapere è che si tratterebbe di soli uomini provenienti da Siria, Bangladesh, Pakistan ed Egitto. L’immagine diffusa da Sea Watch riporta gli attimi successivi all’avvistamento del barchino in difficoltà, prima di procedere al trasbordo. Notizia in aggiornamento