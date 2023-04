A Palermo e a Ramacca altri risultati di rilievo per la Naturosa Bike & Co. Ragusa

Ancora risultati di rilievo per i ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa che, durante lo scorso fine settimana, si sono cimentati con le competizioni su strada tenutesi a Palermo e a Ramacca. Nel primo caso, addirittura, vittoria per Lorenzo Polizzi che si è fatto valere tra gli Esordienti di primo anno, dando prova di possedere tutte le qualità per ben figurare anche in futuro.

A Ramacca, invece, Paolo Alì ha tagliato il traguardo in seconda posizione, un’altra importante affermazione che lascia ben sperare per la prosecuzione della sua crescita su tutti i fronti di carattere atletico e agonistico. “Grande soddisfazione per la nostra squadra che – afferma il presidente Giuseppe Nascondiglio – ha dato prova di esserci e, soprattutto, di potere competere a qualsiasi livello. Merito del grande lavoro che è stato svolto dai nostri direttori sportivi i quali si stanno impegnando come non mai soprattutto con i giovani talenti nel tentativo di portare a casa risultati di un certo spessore.

Siamo convinti che proseguendo così otterremo molte altre soddisfazioni nel corso di questa stagione”. Intanto, domenica, il gruppo degli Esordienti sarà di scena a Gela per animare una competizione su strada e proseguire lungo il filotto dei risultati positivi che hanno finora caratterizzato l’attività della compagine ragusana. Che, in più, domenica ospiterà sul proprio campo di viale Europa la prima prova della Coppa Sicilia Giovanissimi, un appuntamento diventato un “must” e che offrirà l’opportunità di garantire un’adeguata vetrina a tutti i giovani talenti provenienti da ogni parte dell’isola.