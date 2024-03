A Noto arriva Madonna per il suo compleanno

Madonna sarà a Noto, nei prossimi giorni, per il suo compleanno. Loise Veronica Ciccone, meglio conosciuta come Madonna, pare abbia scelto la città UNESCO per celebrare il suo 64esimo compleanno.

Un’altra celebrità che ha deciso di visitare la cittadina, complice il fatto che in questi ultimi anni, tantissime celebrità hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze in Sicilia e in particolare nella Sicilia Sud-Orientale, da sempre meta prediletta dei Vip, anche d’oltreoceano (l’ultimo, in ordine cronologico, l’evento internazionale di Dolce&Gabbana che si è tenuto a Ortigia e Marzamemi).

Adesso, arriva la Diva americana: nei giorni scorsi, pare che nella città Barocca si siano già tenute alcune “prove generali” dell’evento su cui però ancora vige il massimo riserbo. Unica indiscrezione fin qui raccolta, quella sulla location che dovrebbe ospitare la diva di fama mondiale: Palazzo Castelluccio. La notizia è stata diffusa da Siracusanews.it

