A Monterosso, la 34esima edizione della sagra dei “cavatieddi”

Festa dell’Addolorata a Monterosso Almo. In occasione di questa importante ricorrenza, domani, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Fiore mentre alle 19,30, in piazza Sant’Antonio, sarà dato il via alla 34esima edizione della sagra dei “cavatieddi”. Ci sarà anche lo spettacolo musicale con canti e melodie popolari in compagnia dei gruppi folk “I tavernieri” e “Nunn’è lapa né musca”. Sarà possibile la degustazione e trascorrere una speciale serata in allegria.

GLI APPUNTAMENTI RELIGIOSI

Domenica, la festa degli Angeli, che sarà annunciata alle 7,30 dal suono festoso delle campane e lo sparo di bombe. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica e alle 9 il giro del corpo bandistico per le vie del paese. Alle 10,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta mentre alle 11,30 ci sarà l’uscita del simulacro della santa patrona e la processione. Al cimitero, poi, riflessione e benedizione ai fedeli defunti e rientro al santuario. Alle 16,30 la tradizionale cena mentre alle 19,30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete Giuseppe Antoci. Alle 20,30 l’uscita del simulacro della santa patrona e la processione per le vie del paese, con adorazione eucaristica alla sosta del simulacro nella chiesa di San Giovanni Battista.

Alle 22, lo spettacolo pirotecnico e rientro della processione al santuario con la reposizione del venerato simulacro della santa patrona sull’altare maggiore.