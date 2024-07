A Modica, una mostra nella chiesa di San Paolo

Domenica 7 luglio alle ore 20.00, presso la chiesa di San Paolo Apostolo, verrà inaugurata la nuova mostra intitolata “Apparati liturgici in tessuto. Teleri della Passione e paramenti”. Questo evento nasce da un progetto congiunto della Parrocchia San Paolo Apostolo e dei giovani studenti del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) dell’I.I.S. Galilei Campailla di Modica. La mostra fa parte del percorso di valorizzazione culturale promosso dalle chiese di Modica attraverso l’iniziativa “La via delle Collegiate”.

La mostra si propone di valorizzare il patrimonio artistico e storico della Parrocchia San Paolo Apostolo di Modica. Durante l’estate, sia i turisti che i residenti di Modica potranno visitare la chiesa e seguire un percorso storico-artistico. Per la prima volta, sarà esposto uno dei teleri della Passione, recuperato recentemente, insieme agli abiti liturgici che hanno accompagnato la liturgia della messa per secoli. Alcuni di questi paramenti risalgono al Settecento, con un pezzo particolare che presenta sul retro del tessuto una curiosa trama raffigurante un paesaggio asiatico, visibile di riflesso.

Il parroco Sac. Antonio Sparacino ha dichiarato che questo progetto rappresenta l’inizio di un percorso di valorizzazione che la parrocchia sta realizzando in collaborazione con l’Associazione La via delle Collegiate. Il PCTO ha dato l’opportunità ai giovani studenti di Modica di impegnarsi concretamente nella valorizzazione dei beni culturali, fornendo loro professionalità e competenze in questo campo, con la convinzione che la cultura debba essere una risorsa per il territorio.

La mostra “Apparati liturgici in tessuto. Teleri della Passione e paramenti” si svolge nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Carmine a Modica, offrendo una ulteriore occasione per apprezzare il grande patrimonio culturale e religioso della città.

