A Modica si gira il commissario Montalbano e arriva il Giro di Sicilia. Ecco come cambia la viabilità - Ragusa Oggi

A Modica si gira il commissario Montalbano e arriva il Giro di Sicilia. Ecco come cambia la viabilità

Condividi su:

Fine settimana di eventi in città. La viabilità, per questo, subirà sostanziali modifiche. Già da oggi sono attivi divieti di sosta con rimozione forzata in Corso Umberto, nella zona antistante il Palazzo degli Studi per le riprese di alcune scene della fiction televisiva “Il Commissario Montalbano” e per il concerto di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”. Venerdì 7 giugno la città è interessata da due eventi(oltre alla presenza della troupe televisiva di Rai1) che interesseranno sempre il Corso Umberto. In particolare è atteso l’arrivo della manifestazione automobilistica “XXIX Giro di Sicilia”, riservata alle auto d’epoca, che arriveranno intorno alle 12. Per questo nella principale arteria cittadina vigerà il divieto di sosta con rimozione dalle 11,30 alle 15,30, nel tratto compreso tra le intersezioni con Corso Garibaldi e con Via Fratantonio.

Nel pomeriggio, dalle 16, sarà chiuso al transito il tratto compreso tra Piazza Monumento e Corso Garibaldi, fino alle 21, per un concerto di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri” sulla scalinata del Duomo di San Pietro. L’arteria sarà chiusa con blocchi antiterrorismo.

Domenica il blocco della viabilità sarà più consistente per la contemporaneità di due eventi: su tutto il Corso Umberto si svolgerà la manifestazione sportiva denominata “VI Memorial Raffaele Denaro”, corsa su strada di carattere regionale che richiamerà oltre 500 atleti. Divieto di sosta con rimozione e viabilità inibita con blocchi antiterrorismo, dalle 8 alle 13, anche in Via Marchesa Tedeschi fino all’intersezione con Via Santa Margherita.

In Viale Medaglie d’Oro si svolgerà, invece, nelle stesse ore, il VII Raduno in 500 “Città di Modica, che ospiterà decine di Fiat 500. Per questo motivo sarà disposta a doppio senso di circolazione la Via Vittorio Veneto.

A Modica Alta, infine, dalle 9 alle 13, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Principessa Maria del Belgio, nel tratto compreso tra le intersezioni con Corso Vittorio Emanuele e Via Camillo Finocchiaro Aprile.