A Modica nasce il “Laboratorio d’Arte Sociale”: un luogo d’incontro, creatività e inclusione

Il progetto “Laboratorio d’Arte Sociale”, promosso dall’Associazione Artisti Associati, rappresenta un’iniziativa innovativa che unisce arte, inclusione sociale e crescita personale. L’obiettivo è trasformare la sala del Granaio, situata in via Grimaldi n. 101 a Modica, in un centro di creatività e incontro aperto a tutti, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità.

Caratteristiche del progetto

Da dicembre 2024 a giugno 2025 per tre pomeriggi a settimana saranno effettuati laboratori inclusivi e multidisciplinari pensati per stimolare l’espressione artistica, il dialogo e il benessere psicofisico.

Collaborazioni e sostegno

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno dell’ASSAP “Michele Grimaldi” Opera Pia, della Fondazione G.P. Grimaldi, e alla collaborazione con l’Istituto “Galilei Campailla” di Modica, che fornirà assistenza ai laboratori attraverso il coinvolgimento degli studenti in un percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Evento di presentazione

Il 5 dicembre 2024, ore 18:00, presso Palazzo Grimaldi (Corso Umberto I, n. 106, Modica) il progetto sarà presentato alla città. Saranno presenti il sindaco di Modica e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.

Un ponte tra arte e comunità

Al termine del percorso, le opere realizzate dai partecipanti saranno condivise con la comunità in un evento conclusivo, secondo il principio della “restituzione del prodotto creativo”. Questo approccio sottolinea il legame tra arte e territorio, dimostrando come l’espressione artistica possa generare impatti positivi sia sulle persone che sulla collettività.

Un messaggio di speranza

L’Associazione Artisti Associati spera che questa iniziativa possa rappresentare un modello replicabile per dimostrare il potere trasformativo dell’arte, sia per promuovere l’inclusione sociale che per favorire lo sviluppo personale e culturale.

© Riproduzione riservata