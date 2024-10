A Modica l’evento “Cammina, Corri, Spingi”: giornata di sport e divertimento per 150 ragazzi e ragazze con disabilità

Sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 16, il villaggio turistico Kikki Village a Modica ospiterà circa 150 ragazzi e ragazze con disabilità provenienti dai centri CSR (Consorzio Siciliano di Riabilitazione) e AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) della Sicilia per una giornata dedicata a sport e divertimento. L’evento, chiamato “Cammina, Corri, Spingi”, è stato organizzato per celebrare il settantesimo anniversario dell’AIAS Nazionale e si svolgerà in contemporanea anche a Milano.

La manifestazione avrà inizio con il taglio del nastro alle 10 e si concluderà alle 15 con una cerimonia di premiazione. Durante la giornata, i partecipanti prenderanno parte a varie attività sportive e ludiche, tra cui corsa, corsa in carrozzina, tiro con l’arco, pesca in piscina, tennistavolo, tornei di Uno, Exagon, Rugby e Forza 4. Sarà anche promosso un progetto di educazione al tifo. Tra i partecipanti saranno presenti il Presidente del CSR Sergio Lo Trovato e rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pozzallo, Modica e Ragusa.

