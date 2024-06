A Modica la Music ‘n’ Inclulsion, una settimana all’insegna della Musicoterapia e delle arti inclusive

Lo straordinario scenario del Castello dei Conti di Modica si prepara ad ospitare, dall’1 al 7 luglio, la prima edizione di MUSIC ‘n’ INCLUSION, Settimana Internazionale della Musicoterapia e delle Arti Inclusive. Un’intera settimana di laboratori, mostre e convegni, ma anche eventi performativi serali che saranno offerti al pubblico esterno. MUSIC ‘n’ INCLUSION riunirà docenti e artisti nazionali e internazionali, offrendo l’opportunità di assistere a spettacoli di danza e musica, rappresentazioni teatrali, proiezioni, incontri, partecipare a laboratori di musicoterapia e arti inclusive, nonché a laboratori aperti a tutti. La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale Gabriel Marcel, nata a Catania nel 1999 e che da 25 anni organizza importanti manifestazioni artistiche a livello nazionale ed internazionale.

“Il meraviglioso castello dei Conti, con il suo fascino, ci ospiterà per tutta la settimana, e sarà uno spazio dedicato a tutte le arti inclusive connesse alla musicoterapia – dice la presidente dell’associazione Gabriel Marcel, Raffaella Iuvara -. Una settimana dedicata a tutti coloro che hanno interesse verso le arti, l’inclusione e la relazione d’aiuto. Avremo ospiti di fama internazionale che terranno workshop formativi ma offriremo alla cittadinanza anche cineforum, confronti, dibattiti e spettacoli, ‘conditi’ dalle degustazioni offerte dai nostri sponsor”.

Tra gli ospiti, il jazzista Enrico Zanella; il musicista Dave Camlin, fondatore dell’organizzazione musicale della Cumbria, SoundWave ed attualmente responsabile del Programma di Istruzione Superiore e Ricerca presso Sage Gateshead; la musicoterapeuta Laura Festa, direttrice presso il North Yorkshire Music Therapy Centre; gli spagnoli Maria Jose Sanchez Parra e Peter Varea Llacer; il musicista e coreografo francese Yves Favier; la svizzera Sabine Otterli, massima esperta del metodo Dalcroze; la profesora de baile flamenco e coreografa Cetty Pandolfo; il percussionista e ricercatore Peppe Di Mauro.

MUSIC ‘n’ INCLUSION è un evento dedicato dunque non solo ad artisti e professionisti che operano nel campo delle relazioni di cura, della didattica inclusiva e delle arti performative inclusive e accessibili, ma sarà anche e soprattutto un contenitore culturale multidisciplinare, un’occasione di incontro e dialogo tra artisti, professionisti del settore e il mondo pubblico. Il tutto partendo dalla consapevolezza che l’inclusione sociale e scolastica è uno dei pilastri fondamentali per una società giusta e diversificata. Un’inclusione che non si traduce in accettazione, ma piuttosto nella creazione di ambienti che promuovano le pari opportunità, tenendo conto delle differenze individuali, garantendo a ciascuno l’accesso a risorse e supporti adeguati ai propri bisogni.

La manifestazione è organizzata in partnership con il Comune di Modica e con la Banca di Credito Cooperativo di Pachino. Martina Monaca, coordinatrice della sede di Modica della scuola Triennale di Musicoterapia AraMagis si dice molto soddisfatta della ricaduta dell’evento sul territorio modicano, a lei molto caro, e delle positive risposte da parte dei numerosi sostenitori dell’evento: Coop Gruppo Radenza, ChocoHouse, Sabadì slowliving, Otofon sordità, Obbiettivo Sentire, Inaqqua piscine, Dott.ssa Michela Monaca couselor professionista, Modicanello, San Giorgio Modica Hotel, Terra di Shiva APS. Per informazioni www.music-inclusion.com.

© Riproduzione riservata