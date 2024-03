A Modica in migliaia per la festa della “Madonna Vasa Vasa”. VIDEO

Strade in festa a Modica in occasione della Pasqua, con una delle tradizioni più radicate e suggestive della città: la festa della “Madonna Vasa Vasa”. Anche quella di oggi è stata una straordinaria edizione, sotto un caldo sole di Sicilia.

Questo antico rito, tramandato di generazione in generazione, celebra la Resurrezione di Cristo e l’arrivo della Primavera con un mix di devozione religiosa e allegria popolare. La “Madonna Vasa Vasa” è una manifestazione che coinvolge l’intera comunità, riunendo famiglie e amici per celebrare insieme questo momento sacro.

La festa prende il nome dai tradizionali baci, una volta solo tre e solo di mattina, che fa la statua della Madonna, portata in processione per le strade della città, quando finalmente vede suo figlio Gesù risorto. Tramite un meccanismo in legno, si aprono le braccia della Madonna in segno di festa e poi il simulacro si avvicina a quello di Gesù e lo bacia simbolicamente. È un gesto carico di significato.

Ma la festa della “Madonna Vasa Vasa” non è solo devozione religiosa: è anche un’occasione per gustare le specialità culinarie locali e partecipare alle numerose attività organizzate in città.

La Pasqua a Modica è un momento di incontro e condivisione, dove le tradizioni si mescolano con la modernità, creando un’esperienza unica e indimenticabile per tutti coloro che partecipano.

