A Modica e Scicli biglietti urbani a metà prezzo

Il Comune di Modica e di Scicli, in collaborazione con SAIS Autolinee, hanno lanciato l’iniziativa “Christmas Ticket”, volta a incentivare l’uso del trasporto pubblico durante il periodo natalizio.

Dettagli del Christmas Ticket

L’iniziativa è valida fino al 6 gennaio 2025. Ogni corsa costa 60 centesimi, metà della tariffa ordinaria che è di 1.20 euro. I biglietti sono acquistabili esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale di SAIS Autolinee o la relativa app.

Benefici per cittadini e turisti

L’iniziativa rende più semplice ed economico muoversi nelle città di Modica e Scicli, contribuendo a un’esperienza natalizia unica e sostenibile. Il Christmas Ticket non è solo un incentivo al risparmio, ma anche un modo per vivere le festività in modo pratico e rispettoso dell’ambiente.

