A Marina di Ragusa torna Bobo Vieri con il Summer Cup Padel. Arrivano i vip. Ecco come ottenere il biglietto d’ingresso

La Bobo Summer Cup 2023 è un evento estivo che si svolgerà in diverse tappe, e la prima tappa si terrà a Marina di Ragusa dal 7 al 9 luglio. Durante ogni tappa sono previsti un torneo amatoriale di padel e un torneo VIP. I vincitori del torneo amatoriale avranno l’opportunità di sfidare la coppia vincitrice del torneo VIP nella finalissima della domenica.

Clicca qui per ottenere il biglietto d’ingresso e i posti più vicini

Le finali e le finalissime della tappa di Marina di Ragusa saranno trasmesse in diretta su Twitch e seguite da Dazn. Sono attesi illustri personaggi del mondo del calcio, dello sport e della televisione nazionale, tra cui Daniele Adani, Nicola Ventola e altri ospiti che saranno annunciati nei prossimi giorni. La location dell’evento sarà lungomare Mediterraneo, vicino al porto turistico di Marina di Ragusa.

Come negli anni precedenti, durante l’evento verranno raccolti fondi a scopo benefico. La sera del venerdì si terrà la Cena Charity, che rappresenta l’obiettivo principale della Bobo Summer Cup. L’organizzatore locale, Gabriele Schembari, sottolinea l’importanza dello sport e della solidarietà in questo evento. L’organizzazione sta lavorando per garantire la partecipazione di tutti coloro che desiderano assistere all’evento e applaudire i campioni presenti.

L’acquisto dei biglietti avviene tramite questo LINK. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla fondazione Bambino Gesù Onlus, a scopo benefico.