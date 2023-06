A Marina di Modica il secondo nido in Italia di Caretta Caretta!

di Giada Drocker – Anche il secondo nido italiano della stagione 2023 è siciliano. Stavolta tocca a Marina di Modica. rinvenimento del Caretta! È stato Francesco Paolo Palazzo a comunicare al Wwf della nidificazione in corso. Sono stati Francesco Iachininoto e Rebecca Lauretta, a notare una tartaruga in spiaggia. La coppia ha pensato bene di avvertire immediatamente Alessandro Cicciarella del gruppo comunale della Protezione civile di Modica. Lui assieme alla sua squadra intanto s è recato sul posto mentre Oleana Prato raggiungeva la spiaggia Ernesto Pernice, Viviana Falesi e Helen Accolla. Il nido è stato messo in sicurezza grazie a WWF e ai volontari.

Le foto e le informazioni sono state rese pubbliche dai profili sociali dei progetti di tutela delle tartarughe